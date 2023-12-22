Влучання по житлових будинках у Києві — що відомо про наслідки руйнувань
Росіяни вночі 21 грудня завдали потужної атаки по столиці. Станом на зарах у Соломʼянському районі ліквідовано загоряння багаьоповерхового житлового бдинку.Попередньо, є руйнація між 24 і 25 поверхами. По медичну допомогу звернулася 1 особа.
Про це повідомили у КМВА.
Крім того, уламки впали на багатоповерхівку і Голосіївському районі. Потерпілих немає.
В Дарницькому районі — падіння уламків в приватний житловий будинок. Інформація про потерпілих та руйнування встановлюється.
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, горить недобудований приватний будинок.
"Працюють пожежно-рятувальні служби. Інформації про постраждалих наразі немає", — мовиться у повідомленні.
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