Влучання по житлових будинках у Києві — що відомо про наслідки руйнувань

Атака безпілотників на столицю 22 грудня.

Росіяни вночі 21 грудня завдали потужної атаки по столиці. Станом на зарах у Соломʼянському районі ліквідовано загоряння багаьоповерхового житлового бдинку.Попередньо, є руйнація між 24 і 25 поверхами. По медичну допомогу звернулася 1 особа.

Про це повідомили у КМВА.

Читайте також:

Крім того, уламки впали на багатоповерхівку і Голосіївському районі. Потерпілих немає.

В Дарницькому районі — падіння уламків в приватний житловий будинок. Інформація про потерпілих та руйнування встановлюється.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, горить недобудований приватний будинок.

"Працюють пожежно-рятувальні служби. Інформації про постраждалих наразі немає", — мовиться у повідомленні.