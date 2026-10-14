Ирина Никорак раскритиковала укрытия в Киеве и привела в качестве примера Харьков

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Никорак. Фото: кадр из видео

Киевские власти не в состоянии обеспечить город надлежащими укрытиями, в то время как в Харькове успешно строят подземные школы. Об этом заявила народный депутат Ирина Никорак, раскритиковав также изъятие из бюджета столицы 8 миллиардов гривен НДФЛ на популистские правительственные проекты вместо обороны Киева.

Об этом Ирина Никорак высказалась в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Политическое противостояние и изъятые миллиарды

Между руководством столицы и президентом продолжается глубокий политический конфликт, который противоречит публичным заявлениям властей о единстве. Народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Ирина Никорак обращает внимание на то, что коммуникация между главой государства и мэром Киева сведена к заочному обмену сообщениями.

"Возвращаясь к вопросу единства, о котором так много говорит власть, о котором так много говорит президент. Мне кажется, что за весь период полномасштабного вторжения мэр Киева в столице, на которую враг действительно нацелен очень стратегически, один или два раза, а возможно, ни разу не встречался с президентом. То есть мы видим это политическое противостояние, когда нет никакой коммуникации, когда... Только в средствах массовой информации, в социальных сетях обмениваются сообщениями. Совершенно точно", — сообщила чиновница.

В результате центральная власть изъяла из бюджета Киева 8 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц. Депутат подчеркивает, что изъятие НДФЛ можно было бы оправдать, если бы эти средства направили на безопасность и оборону. Например, на индексацию заработной платы военнослужащих или укрепление противовоздушной обороны столицы.

Читайте также:

Однако никакой прозрачной отчетности об использовании этих денег нет. Средства поступают в резервный фонд, откуда расходуются на программы, не имеющие отношения к выживанию государства.

"И из резервного фонда, прошу прощения, что делает правительство? Финансирует дороги, оплачивает скрининги, кэшбэки, "е-бачки" и множество других популистских проектов», — отметила представительница «Европейской Солидарности".

Провал с укрытиями: почему Киев отстает

В то же время к работе самой киевской мэрии остается огромное количество вопросов, прежде всего касающихся состояния защитных сооружений. В столице до сих пор не хватает мобильных укрытий. Особенно острой остается проблема безопасности в учебных заведениях. Депутат привела для сравнения Харьков, где местные власти смогли создать полноценные условия для обучения детей во время постоянных воздушных тревог.

"Если сравнить с Харьковом, то там есть несколько тысяч квадратных метров подземных помещений, включая столовые, помещения для занятий физкультурой и обеспечение непрерывного учебного процесса. В Киеве этого нет", — подчеркнула Ирина Никорак.

В Киеве подобный формат могут предложить лишь единицы частных школ, обучение в которых чрезвычайно дорогостоящее, но даже там инфраструктура не дотягивает до харьковского уровня.

Кроме того, вместо рационального вложения средств в проекты по обеспечению безопасности для обычных жителей городские власти во время военного положения продолжают финансировать создание новых парков, скверов и ремонт дорог. Все это происходит на фоне абсолютно трагических ситуаций, когда киевляне просто не успевают добежать до убежищ во время обстрелов.

Новини.LIVE сообщали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти переоборудовать обычные бомбоубежища в полноценные помещения с теплом и светом по типу "Пункт несокрушимости", ведь из-за угрозы атак горожанам всё чаще приходится ночевать там.

Только за прошлый год спасатели составили более полутысячи административных протоколов за ненадлежащее содержание и нарушение правил эксплуатации убежищ. В свою очередь, представители омбудсмена регулярно проводят инспекции таких объектов и передают собранные доказательства бесхозяйственности правоохранительным органам.

В столице устранение замечаний ревизоров продвигается очень медленно. Так, после проверок балансодержатели устранили лишь около 15% выявленных дефектов. А еще инспекторы выявили откровенные манипуляции с отчетами. Согласно официальной документации, подземный объект должен спасать сотни людей, а на самом деле оказывается слишком мал и физически не способен принять столько горожан.

Монтаж более сотни уличных мобильных убежищ, которые должны были защищать киевлян во время внезапных ударов, в настоящее время полностью заблокирован. Хотя районные руководители были готовы оперативно обустроить площадки для модульных конструкций, дело заглохло на уровне городских властей, которые так и не выделили на проект обещанное финансирование.

Из-за проблем с безопасностью столицы руководство государства провело отдельные консультации с силовиками, предпринимателями и представителями городского самоуправления. Главным вопросом стала устойчивость столицы и то, как организовать надежную поддержку жителей города на случай критических ситуаций.