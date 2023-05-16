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В результате ночной атаки на Киев пострадал зоопарк, — Кличко

16 мая 2023 09:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В результате ночной атаки на Киев пострадал зоопарк, — Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 16 мая российские оккупанты осуществили жестокий обстрел столицы. Обломки ракеты упали на территорию зоопарка.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По словам мэра, во время ночного обстрела Киева российскими силами произошло попадание обломков ракеты на территорию столичного зоопарка. Животные и сотрудники учреждения не пострадали. Также не было возгораний.

Сегодня, в 10.00, зоопарк КиевЗоо приглашает всех желающих на антистрессовые мероприятия, предназначенные для успокоения и поддержки животных. 

Кроме того, в результате обстрела повреждены зеленых насаждений, однако все поломанные ветки уже были удалены и убраны. 

Напомним, что в ночь на 16 мая,  в южных и центральных регионах начали объявлять воздушную тревогу. Впоследствии тревога была объявлена практически по всей территории Украины. Противник пытался обстрелять Киев. По предварительной информации, на Киев, вероятно, были пуски ракет Х-47м2 "Кинжал" с северного направления, сообщают мониторинговые каналы. 

Киев пережил восьмую воздушную атаку с начала мая. Эта атака стала уникальной з точки зрения плотности ракетных ударов, но большинство российских целей были сбиты.

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