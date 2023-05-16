В результате ночной атаки на Киев пострадал зоопарк, — Кличко
В ночь на 16 мая российские оккупанты осуществили жестокий обстрел столицы. Обломки ракеты упали на территорию зоопарка.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Последствия ночной атаки на Киев
По словам мэра, во время ночного обстрела Киева российскими силами произошло попадание обломков ракеты на территорию столичного зоопарка. Животные и сотрудники учреждения не пострадали. Также не было возгораний.
Сегодня, в 10.00, зоопарк КиевЗоо приглашает всех желающих на антистрессовые мероприятия, предназначенные для успокоения и поддержки животных.
Кроме того, в результате обстрела повреждены зеленых насаждений, однако все поломанные ветки уже были удалены и убраны.
Напомним, что в ночь на 16 мая, в южных и центральных регионах начали объявлять воздушную тревогу. Впоследствии тревога была объявлена практически по всей территории Украины. Противник пытался обстрелять Киев. По предварительной информации, на Киев, вероятно, были пуски ракет Х-47м2 "Кинжал" с северного направления, сообщают мониторинговые каналы.
Киев пережил восьмую воздушную атаку с начала мая. Эта атака стала уникальной з точки зрения плотности ракетных ударов, но большинство российских целей были сбиты.