Внаслідок нічної атаки на Київ постраждав зоопарк, — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко

У ніч проти 16 травня російські окупанти здійснили жорстокий обстріл столиці. Уламки ракети впали на територію зоопарку.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Наслідки нічної атаки на Київ

За словами мера, під час нічного обстрілу Києва російськими силами сталося влучення уламків ракети на територію столичного зоопарку. Тварини та співробітники установи не постраждали. Також не було спалахів.

Сьогодні, о 10.00, зоопарк КиївЗоо запрошує всіх охочих до антистресових заходів, призначених для заспокоєння та підтримки тварин.

Крім того, в результаті обстрілу пошкоджено зелені насадження, проте всі поламані гілки вже були видалені та прибрані.

Нагадаємо, що в ніч на 16 травня, у південних та центральних регіонах почали оголошувати повітряну тривогу. Згодом тривогу було оголошено практично по всій території України. Противник намагався обстріляти Київ. За попередньою інформацією, на Київ, ймовірно, були пуски ракет Х-47м2 "Кинжал" із північного напрямку, повідомляють моніторингові канали.

Київ пережив восьму повітряну атаку з початку травня. Ця атака стала унікальною з точки зору щільності ракетних ударів, але більшість російських цілей були збиті.