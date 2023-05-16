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Внаслідок нічної атаки на Київ постраждав зоопарк, — Кличко

16 травня 2023 09:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Внаслідок нічної атаки на Київ постраждав зоопарк, — Кличко
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 16 травня російські окупанти здійснили жорстокий обстріл столиці. Уламки ракети впали на територію зоопарку.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За словами мера, під час нічного обстрілу Києва російськими силами сталося влучення уламків ракети на територію столичного зоопарку. Тварини та співробітники установи не постраждали. Також не було спалахів.

Сьогодні, о 10.00, зоопарк КиївЗоо запрошує всіх охочих до антистресових заходів, призначених для заспокоєння та підтримки тварин.

Крім того, в результаті обстрілу пошкоджено зелені насадження, проте всі поламані гілки вже були видалені та прибрані.

Нагадаємо, що в ніч на 16 травня, у південних та центральних регіонах почали оголошувати повітряну тривогу. Згодом тривогу було оголошено практично по всій території України. Противник намагався обстріляти Київ. За попередньою інформацією, на Київ, ймовірно, були пуски ракет Х-47м2 "Кинжал" із північного напрямку, повідомляють моніторингові канали.

Київ пережив восьму повітряну атаку з початку травня. Ця атака стала унікальною з точки зору щільності ракетних ударів, але більшість російських цілей були збиті.

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