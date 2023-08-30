В результате падения обломков ракет в двух районах Киева пожары, — Кличко

Пожарный тушит возгорание. Фото: ГСЧС

Ночью, 30 августа, Россия совершила ракетную атаку на Украине, в том числе досталось и Киеву. В результате сбития ракет силами ПВО обломки упали в Дарницком и Шевченковском районах столицы и вызвали возгорание.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также:

Пожар в результате атаки РФ в Киеве

"Пожарно-спасательные службы тушат пожар в Дарницком районе, где пылает после падения обломков на крышу торгового помещения. И в Шевченковском районе, где возникло возгорание в админздании", — говорится в сообщении.

Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Также Кличко отметил, что в Шевченковском районе "обнаружено еще одно место падения обломков". По его словам, "там есть возгорание на открытой местности".

Ранее мэр Киева сообщил, что обломки от ракеты в Дарницком районе упали на крышу торгового помещения. Также в оба района приехали скорые, однако пострадавших нет.

"ГСЧС работает над ликвидацией. Информация о пострадавших уточняется", — отметили в КМВА.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Позже Кличко сообщил, что обнаружили одну пострадавшую, которая получила повреждение от обломков стекла.

"По еще одному вызову в Шевченковском районе медики госпитализировали одну пострадавшую. 24-летняя девушка получила резаные раны от обломков стекла", — говорится в сообщении.

Источник: t.me/vitaliy_klitschko

В КМВА также добавили, что предварительно в Шевченковском районе погибли два человека.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Ночная ракетная атака на Киев и Украину

Напомним, что ракетная атака России на Украину ночью, 30 августа, длилась долго. Мощные взрывы были слышны в Киеве, враг обстреливал регион.

Также мы писали, что враг ночью, 30 августа, добрался и до украинской столицы. Так, вблизи Киева было очень громко, раздавались взрывы — работало ПВО.

Добавим, что после обстрела беспилотниками в ночь на 30 августа враг прибег к применению ракет. Таким образом, воздушная тревога захватила почти все области в холодные объятия, была опасность ракетных обстрелов.