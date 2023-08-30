В результате падения обломков ракет в двух районах Киева пожары, — Кличко
Ночью, 30 августа, Россия совершила ракетную атаку на Украине, в том числе досталось и Киеву. В результате сбития ракет силами ПВО обломки упали в Дарницком и Шевченковском районах столицы и вызвали возгорание.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
Пожар в результате атаки РФ в Киеве
"Пожарно-спасательные службы тушат пожар в Дарницком районе, где пылает после падения обломков на крышу торгового помещения. И в Шевченковском районе, где возникло возгорание в админздании", — говорится в сообщении.
Также Кличко отметил, что в Шевченковском районе "обнаружено еще одно место падения обломков". По его словам, "там есть возгорание на открытой местности".
Ранее мэр Киева сообщил, что обломки от ракеты в Дарницком районе упали на крышу торгового помещения. Также в оба района приехали скорые, однако пострадавших нет.
"ГСЧС работает над ликвидацией. Информация о пострадавших уточняется", — отметили в КМВА.
Позже Кличко сообщил, что обнаружили одну пострадавшую, которая получила повреждение от обломков стекла.
"По еще одному вызову в Шевченковском районе медики госпитализировали одну пострадавшую. 24-летняя девушка получила резаные раны от обломков стекла", — говорится в сообщении.
В КМВА также добавили, что предварительно в Шевченковском районе погибли два человека.
Ночная ракетная атака на Киев и Украину
Напомним, что ракетная атака России на Украину ночью, 30 августа, длилась долго. Мощные взрывы были слышны в Киеве, враг обстреливал регион.
Также мы писали, что враг ночью, 30 августа, добрался и до украинской столицы. Так, вблизи Киева было очень громко, раздавались взрывы — работало ПВО.
Добавим, что после обстрела беспилотниками в ночь на 30 августа враг прибег к применению ракет. Таким образом, воздушная тревога захватила почти все области в холодные объятия, была опасность ракетных обстрелов.