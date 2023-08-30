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Внаслідок падіння уламків ракет у двох районах Києва пожежі, — Кличко

30 серпня 2023 05:50
оновлено: 06:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Внаслідок падіння уламків ракет у двох районах Києва пожежі, — Кличко
Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 30 серпня, Росія здійснила ракетну атаку на Україні, зокрема дісталося й Києву. Внаслідок збиття ракет силами ППО уламки впали в Дарницькому та Шевченківському районах столиці та спричинили займання.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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"Пожежно-рятувальні служби гасять  пожежу в Дарницькому районі, де палає після падіння уламків на дах торгового приміщення. Та в Шевченківському районі, де виникло загоряння в адмінбудівлі", — йдеться в повідомленні.

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Також Кличко зазначив, що в Шевченківському районі "виявлено ще одне місце падіння уламків". За його словами, "там є загоряння на відкритій місцевості".

Раніше мер Києва повідомив, що уламки від ракети в Дарницькому районі впали на дах торгового приміщення. Також в обидва райони приїхали швидкі, однак постраждалих немає.

"ДСНС працює над ліквідацією. Інформація щодо потерпілих уточнюється", — зазначили в КМВА.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Пізніше Кличко повідомив, що виявили одну постраждалу, яка отримала пошкодження від уламків скла.

"За ще одним викликом у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла", — йдеться в повідомленні.

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

У КМВА також додали, що попередньо в Шевченківському районі загинуло двоє осіб.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Нічна ракетна атака на Київ та Україну

Нагадаємо, що ракетна атака Росії на Україну вночі, 30 серпня, тривала довго. Потужні вибухи було чути в Києві, ворог обстрілював регіон.

Також ми писали, що ворог вночі, 30 серпня, дістався й української столиці. Так, поблизу Києва було дуже гучно,  лунали вибухи  — працювало ППО.

Додамо, що після обстрілу безпілотниками вночі, 30 серпня, ворог вдався до застосування ракет. Таким чином повітряна тривога захопила майже всі області в холодні обійми, була небезпека ракетного обстрілу.

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