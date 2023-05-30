Последствия атаки на Киев 30 мая

Пожар в многоэтажке Киева. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Украине большинство областей до сих пор "красная". На фоне массированного обстрела столицы зафиксировали падение обломков в нескольких районах Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Пожар в Голосеевском районе

Обновлено 03:54. В Дарницком, Печерском и Голосеевском районах обнаружили падение обломков от сбитого БПЛА. На месте происшествия работали экстренные службы.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил эвакуацию из здания одного из районов Киева.

"В Голосеевском районе, где пожар в многоэтажке, эвакуируют жителей. Обнаружили одну потерпевшую", — говорится в сообщении.

Пожар в многоэтажном доме в Голосеевском районе. Фото: КМВА

Обновлено 04:48. "В результате пожара в многоэтажном доме Голосеевского района эвакуированы 20 человек. Один человек погиб, три получили ранения. Два верхних этажа разрушены, под завалом возможно люди. Информация уточняется", — сообщили в КГВА.

Напомним, что в Украине длилась неспокойная ночь — территорию продолжала охватывать воздушная тревога. Ночью раздавались непрекращающиеся взрывы в Киеве.

Также мы сообщали, что после массированной атаки россиян на столицу, в Киеве снова слышны взрывы. Кроме того, за ночь гремели взрывы в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и других областях.

Добавим, что в сети опубликовали ужасающие видео момента падения обломка ракеты во время вчерашней атаки на столицу. Кадры зафиксировали дорожные камеры.