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Внаслідок пожежі в житловому будинку Києва евакуювали жителів: є загиблий

30 травня 2023 04:00
оновлено: 04:54
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Інна Буряк
редактор
Наслідки атаки на Київ 30 травня
Пожежа в багатоповерхівці Києва. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні більшість областей досі "червона". На фоні масованого обстрілу столиці, зафіксували падіння уламків у кількох районах Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Пожежа в Голосіївському районі

Оновлено 03:54. У Дарницькому, Печерському та Голосіївському районах виявили падіння уламків від збитого БПЛА. На місці подій працювали екстрені служби. 

Мер Києва Віталій Кличко оголосив евакуацію з будівлі одного з районів Києва.

"У Голосіївському районі, де пожежа в багатоповерхівці, евакуюють мешканців. Виявили одну потерпілу", — йдеться в повідомленні.

Пожежа в багатоповерховому будинку Голосіївського району. Фото: КМВА

Оновлено 04:48. "Внаслідок пожежі в багатоповерховому будинку Голосіївського району евакуйовано 20 осіб. Одна людина загинула, три отримали поранення. Два верхні поверхи зруйновані, під завалом можливо є люди. Інформація уточнюється", — повідомили в КМВА.

Нагадаємо, що в Україні тривала неспокійна ніч — територію продовжувала охоплювати повітряна тривога. Вночі лунали безперестанні вибухи в Києві.

Також ми повідомляли, що після масованої атаки росіян на столицю, у Києві знову чути вибухи. Крім того, за ніч гриміли вибухи в Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та інших областях.

Додамо, що в мережі опублікували жахаючі відео моменту падіння уламку ракети під час вчорашньої атаки на столицю. Кадри зафіксували дорожні камери.

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