Наслідки атаки на Київ 30 травня

Внаслідок пожежі в житловому будинку Києва евакуювали жителів: є загиблий
В Україні більшість областей досі "червона". На фоні масованого обстрілу столиці, зафіксували падіння уламків у кількох районах Києва.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Пожежа в Голосіївському районі
Оновлено 03:54. У Дарницькому, Печерському та Голосіївському районах виявили падіння уламків від збитого БПЛА. На місці подій працювали екстрені служби.
Мер Києва Віталій Кличко оголосив евакуацію з будівлі одного з районів Києва.
"У Голосіївському районі, де пожежа в багатоповерхівці, евакуюють мешканців. Виявили одну потерпілу", — йдеться в повідомленні.
Оновлено 04:48. "Внаслідок пожежі в багатоповерховому будинку Голосіївського району евакуйовано 20 осіб. Одна людина загинула, три отримали поранення. Два верхні поверхи зруйновані, під завалом можливо є люди. Інформація уточнюється", — повідомили в КМВА.
Нагадаємо, що в Україні тривала неспокійна ніч — територію продовжувала охоплювати повітряна тривога. Вночі лунали безперестанні вибухи в Києві.
Також ми повідомляли, що після масованої атаки росіян на столицю, у Києві знову чути вибухи. Крім того, за ніч гриміли вибухи в Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та інших областях.
Додамо, що в мережі опублікували жахаючі відео моменту падіння уламку ракети під час вчорашньої атаки на столицю. Кадри зафіксували дорожні камери.