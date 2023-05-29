В результате российской атаки на Киев пострадал: что известно
В столице в Подольском районе из-за работы ПВО упали обломки. Из-за них произошло возгорание здания.
Об этом информирует КГГА.
Пожар из-за обстрелов
В Подольском районе в результате падения обломков произошло возгорание на крыше здания. Пожар был потушен.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
По состоянию на 12:00 Кличко сообщил об одном пострадавшем.
"Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы", — написал мэр Киева.
В Оболонском районе также упали обломки на проезжую часть. Все экстренные службы работают на местах.
Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.
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