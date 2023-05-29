Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Внаслідок російської атаки на Київ є постраждалий: що відомо arrow

Внаслідок російської атаки на Київ є постраждалий: що відомо

29 травня 2023 12:11
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Внаслідок російської атаки на Київ є постраждалий: що відомо
Термінова новина
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У столиці в Подільському районі через роботу ППО впали уламки. Через них сталось загоряння будівлі.

Про це інформує КМДА.

Читайте також:

Пожежа через обстріли

В Подільському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння на даху будівлі. Пожежу загасили.

Інформація щодо постраждалих і пошкодженням уточнюється.

Станом на 12:00 Кличко повідомив про одного постраждалого.

"Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці", — написав мер Києва.

В оболонському районі також впали уламки на проїжджу частину. Усі екстрені служби працюють на місцях.

Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

Новина доповнюється

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB