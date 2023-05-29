Внаслідок російської атаки на Київ є постраждалий: що відомо

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У столиці в Подільському районі через роботу ППО впали уламки. Через них сталось загоряння будівлі.

Про це інформує КМДА.

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В Подільському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння на даху будівлі. Пожежу загасили.

Інформація щодо постраждалих і пошкодженням уточнюється.

Станом на 12:00 Кличко повідомив про одного постраждалого.

"Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці", — написав мер Києва.

В оболонському районі також впали уламки на проїжджу частину. Усі екстрені служби працюють на місцях.

Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

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