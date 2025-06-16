Погода в Киеве 17 июня - точный прогноз от Укргидрометцентра

Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области в понедельник, 17 июня, будет теплой. Ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве и области 17 июня

По данным синоптиков, ночь на Киевщине пройдет без осадков, а днем возможен небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем потеплеет до +20...+25 °С. Ветер северо-западный, умеренный 7-12 м/с.

В столице синоптическая ситуация будет похожей: ночью +14...+16 °С, днем - комфортные +22...+24 °С. Возможен кратковременный дождь.

Сообщение Укргидрометцентра в Facebook

Ранее мы писали, что на этой неделе Украину ждет дождливая погода. Кое-где даже с грозами и сильным ветром.

Также мы сообщали, что 20 июня в Украине ожидается значительное похолодание.