Погода в Киеве 17 июня - точный прогноз от Укргидрометцентра

Ночью холод, а днем дождь — прогноз погоды в Киеве на завтра
Погода в Киеве и области в понедельник, 17 июня, будет теплой. Ожидаются кратковременные дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве и области 17 июня
По данным синоптиков, ночь на Киевщине пройдет без осадков, а днем возможен небольшой кратковременный дождь.
Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем потеплеет до +20...+25 °С. Ветер северо-западный, умеренный 7-12 м/с.
В столице синоптическая ситуация будет похожей: ночью +14...+16 °С, днем - комфортные +22...+24 °С. Возможен кратковременный дождь.
Ранее мы писали, что на этой неделе Украину ждет дождливая погода. Кое-где даже с грозами и сильным ветром.
Также мы сообщали, что 20 июня в Украине ожидается значительное похолодание.
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