Погода у Києві 17 червня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області у понеділок, 17 червня, буде теплою. Очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві та області 17 червня

За даними синоптиків, ніч на Київщині пройде без опадів, а вдень можливий невеликий короткочасний дощ.

Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, удень потеплішає до +20…+25 °С. Вітер північно-західний, помірний 7–12 м/с.

У столиці синоптична ситуація буде схожою: вночі +14…+16 °С, вдень — комфортні +22…+24 °С. Можливий короткочасний дощ.

Повідомлення Укргідрометцентру у Facebook

Раніше ми писали, що цього тижня Україну чекає дощова погода. Подекуди навіть з грозами та сильним вітром.

Також ми повідомляли, що 20 червня в Україні очікується значне похолодання.