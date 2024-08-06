Взрывы в Киеве 5 августа — поврежден дом и две АЗС

Пожар в доме в результате обстрела. Иллюстративное фото: МВД

Российские оккупанты поздно вечером 5 августа атаковали Киев и Киевскую область крылатыми ракетами и ударными "шахедами". Силы противовоздушной обороны перехватили все вражеские цели, но в результате падения обломков есть значительные повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко во вторник, 6 августа.

Читайте также:

Последствия ночного обстрела в Киевской области

"Ночью враг атаковал Киевщину с помощью ракет и ударных дронов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были сбиты. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущены. Пострадавшие отсутствуют", — говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что, несмотря на то, что попаданий не было, в области есть повреждение инфраструктуры из-за падения обломков. Так, по состоянию на 08:00, в столице повреждено:

многоквартирный дом — там выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения;

две АЗС — выбить окна, иссеченные фасады;

многоэтажное здание с офисными помещениями — выбита дверь, окна, посечен фасад;

также взрывной волной поврежден дом лесника.

Отмечается, что пожаров на местах падения обломков не было. Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки.