Взрывы в Киеве 5 августа — поврежден дом и две АЗС

Ночью оккупанты ударили по Киеву ракетами и дронами — есть повреждения
Российские оккупанты поздно вечером 5 августа атаковали Киев и Киевскую область крылатыми ракетами и ударными "шахедами". Силы противовоздушной обороны перехватили все вражеские цели, но в результате падения обломков есть значительные повреждения инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко во вторник, 6 августа.
Последствия ночного обстрела в Киевской области
"Ночью враг атаковал Киевщину с помощью ракет и ударных дронов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были сбиты. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущены. Пострадавшие отсутствуют", — говорится в сообщении.
Кравченко отметил, что, несмотря на то, что попаданий не было, в области есть повреждение инфраструктуры из-за падения обломков. Так, по состоянию на 08:00, в столице повреждено:
- многоквартирный дом — там выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения;
- две АЗС — выбить окна, иссеченные фасады;
- многоэтажное здание с офисными помещениями — выбита дверь, окна, посечен фасад;
- также взрывной волной поврежден дом лесника.
Отмечается, что пожаров на местах падения обломков не было. Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки.
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