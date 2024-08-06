Вибухи у Києві 5 серпня — пошкоджений будинок та дві АЗС

Пожежа у будинку внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: МВС

Російські окупанти пізно ввечері 5 серпня атакували Київ крилатими ракетами та ударними "шахедами". Сили протиповітряної оборони перехопили усі ворожі цілі, але внаслідок падіння уламків є значні пошкодження міської інфраструктури.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у вівторок, 6 серпня.

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"Вночі ворог атакував Київщину за допомогою ракет та ударних дронів. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі були збиті. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалі відсутні", — йдеться у повідомленні.

Кравченко зазначив, попри те, що влучань не було, у місті є пошкодження інфраструктури через падіння уламків. Так, станом на 08:00, у столиці пошкоджено:

багатоквартирний будинок — там вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташована нежитлові приміщення;

дві АЗС — вибити вікна, посічені фасади;

багатоповерхова будівля з офісними приміщеннями — вибиті двері, вікна, посічений фасад;

також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника.

Зазначається, що пожеж на місцях падіння уламків не було. Всі оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.