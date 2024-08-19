Ночная атака на Киевщину - власти сообщили о последствиях

Последствия падения обломков. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

Российская армия в ночь на 19 августа атаковала удачными дронами Киевскую область. Попаданий не зафиксировано, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

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"Враг в очередной раз пытался атаковать ночью ударными дронами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", — рассказал Кравченко.

Попадания в жилье или критическую инфраструктуру не допущено, говорит председатель ОВА. Пострадавших нет.

"Падение обломков фиксируется вне населенных пунктов", — отметил Кравченко.