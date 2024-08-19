Нічна атака на Київщину — влада повідомила про наслідки

Наслідки падіння уламків. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

Російська армія у ніч на 19 серпня атакувала уданими дронами Київську область. Влучань не зафіксовано, постраждалих немає.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Читайте також:

Атака на Київщину 19 серпня — що відомо

"Ворог вкотре намагався атакувати вночі ударними дронами. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", — розповів Кравченко.

Влучань в житло чи критичну інфраструктуру не допущено, каже голова ОВА. Постраждалих немає.

"Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів", — зазначив Кравченко.