Нічна атака на Київщину — влада повідомила про наслідки

Вночі Росія атакувала дронами Київщину — в ОВА розповіли про наслідки
19 серпня 2024 10:13
Наслідки падіння уламків. Ілюстративне фото: Вечірній Київ
Російська армія у ніч на 19 серпня атакувала уданими дронами Київську область. Влучань не зафіксовано, постраждалих немає.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
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"Ворог вкотре намагався атакувати вночі ударними дронами. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", — розповів Кравченко.
Влучань в житло чи критичну інфраструктуру не допущено, каже голова ОВА. Постраждалих немає.
"Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів", — зазначив Кравченко.
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