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Главная Киев Во Владимирском соборе верующие отмечают Ореховый Спас (фото)

Во Владимирском соборе верующие отмечают Ореховый Спас (фото)

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 14:13
Во Владимирском соборе отмечают Ореховый Спас (фото)
Праздничное богослужение во Владимирском соборе. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 16 августа, в Украине верующие отмечают большой праздник Ореховый Спас. В этот день в храм на освящение приносят выпечку, орехи и фрукты нового урожая. Ореховый Спас — народное название этого праздника, который раньше приходился на 29 августа.

Корреспонденты Новини.LIVE побывали на праздничном богослужении во Владимирском соборе в Киеве.

Ореховый Спас 16 августа

Во Владимирском соборе верующие отмечают Ореховый Спас (фото) - фото 1
Праздничное богослужение во Владимирском соборе. Фото: Новини.LIVE

Название «Ореховый Спас» связано с народными обычаями и сельскохозяйственным календарем. Ведь в Украине в конце лета завершалась жатва, пекли хлеб из нового зерна и собирали созревшие орехи.

При этом в церковном календаре 16 августа отмечается Праздник Перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь.

Во Владимирском соборе верующие отмечают Ореховый Спас (фото) - фото 2
Верующие во Владимирском соборе. Фото: Новини.LIVE
Во Владимирском соборе верующие отмечают Ореховый Спас (фото) - фото 3
Богослужение во Владимирском соборе. Фото: Новини.LIVE
Во Владимирском соборе верующие отмечают Ореховый Спас (фото) - фото 4
Люди во Владимирском соборе. Фото: Новини.LIVE
Во Владимирском соборе верующие отмечают Ореховый Спас (фото) - фото 5
Праздничное богослужение во Владимирском соборе. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE» ранее, в Киево-Печерской лавре открыли Дальние пещеры и освятили памятник Мазепе. Дальние пещеры были закрыты для посетителей с началом полномасштабной войны в 2022 году. В течение длительного времени святыня находилась под контролем представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Также мы писали, что на консервацию Успенского собора требуется 26 млн гривен. В данном случае работы завершат до зимы. После завершения консервации специалисты разработают проект полной реставрации Успенского собора, который должен вернуть памятнику его первоначальный облик.

церковь Ореховый Спас традиции праздника расписание богослужений
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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