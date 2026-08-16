Во Владимирском соборе отмечают Ореховый Спас (фото)

Праздничное богослужение во Владимирском соборе. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 16 августа, в Украине верующие отмечают большой праздник Ореховый Спас. В этот день в храм на освящение приносят выпечку, орехи и фрукты нового урожая. Ореховый Спас — народное название этого праздника, который раньше приходился на 29 августа.

Корреспонденты Новини.LIVE побывали на праздничном богослужении во Владимирском соборе в Киеве.

Ореховый Спас 16 августа

Праздничное богослужение во Владимирском соборе. Фото: Новини.LIVE

Название «Ореховый Спас» связано с народными обычаями и сельскохозяйственным календарем. Ведь в Украине в конце лета завершалась жатва, пекли хлеб из нового зерна и собирали созревшие орехи.

При этом в церковном календаре 16 августа отмечается Праздник Перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь.

Верующие во Владимирском соборе. Фото: Новини.LIVE

Богослужение во Владимирском соборе. Фото: Новини.LIVE

Люди во Владимирском соборе. Фото: Новини.LIVE

Праздничное богослужение во Владимирском соборе. Фото: Новини.LIVE

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