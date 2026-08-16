У Володимирському соборі святкують Горіховий Спас (фото)

Святкове богослужіння у Володимирському соборі. Фото: Новини.LIVE

У неділю 16 серпня, в Україні віряни відзначають велике свято Горіховий Спас. Цього дня до храму на освячення несуть випічку, горіхи та фрукти нового врожаю. Горіховий Спас — народна назва цього свята, яке раніше припадало на 29 серпня.

Кореспонденти Новини.LIVE побували на святковому богослужінні у Володимирському соборі у Києві.

Горіховий Спас 16 серпня

Святкове богослужіння у Володимирському соборі. Фото: Новини.LIVE

Назва Горіховий Спас пов'язана з народними звичаями та сільськогосподарським календарем. Адже в Україні наприкінці літа завершували жнива, пекли хліб із нового зерна та збирали достиглі горіхи.

При цьому у церковному календарі 16 серпня вшановують Перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа з Едеси до Константинополя.

Віряни у Володимирському соборі. Фото: Новини.LIVE

Богослужіння у Володимирському соборі. Фото: Новини.LIVE

Люди у Володимирському соборі. Фото: Новини.LIVE

Святкове богослужіння у Володимирському соборі. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, у Києво-Печерській лаврі відкрили Дальні печери та освятили памʼятник Мазепі. Дальні печери були зачинені для відвідувачів із початком повномасштабної війни у 2022 році. Протягом тривалого часу святиня перебувала під контролем представників Української православної церкви Московського патріархату.

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