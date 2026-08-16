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Головна Київ У Володимирському соборі віряни святкують Горіховий Спас (фото)

У Володимирському соборі віряни святкують Горіховий Спас (фото)

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 14:13
У Володимирському соборі святкують Горіховий Спас (фото)
Святкове богослужіння у Володимирському соборі. Фото: Новини.LIVE

У неділю 16 серпня, в Україні віряни відзначають велике свято Горіховий Спас. Цього дня до храму на освячення несуть випічку, горіхи та фрукти нового врожаю. Горіховий Спас — народна назва цього свята, яке раніше припадало на 29 серпня.

Кореспонденти Новини.LIVE побували на святковому богослужінні у Володимирському соборі у Києві. 

Горіховий Спас 16 серпня

У Володимирському соборі віряни святкують Горіховий Спас (фото) - фото 1
Святкове богослужіння у Володимирському соборі. Фото: Новини.LIVE

Назва Горіховий Спас пов'язана з народними звичаями та сільськогосподарським календарем. Адже в Україні наприкінці літа завершували жнива, пекли хліб із нового зерна та збирали достиглі горіхи.

При цьому у церковному календарі 16 серпня вшановують Перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа з Едеси до Константинополя.

У Володимирському соборі віряни святкують Горіховий Спас (фото) - фото 2
Віряни у Володимирському соборі. Фото: Новини.LIVE
У Володимирському соборі віряни святкують Горіховий Спас (фото) - фото 3
Богослужіння у Володимирському соборі. Фото: Новини.LIVE
У Володимирському соборі віряни святкують Горіховий Спас (фото) - фото 4
Люди у Володимирському соборі. Фото: Новини.LIVE
У Володимирському соборі віряни святкують Горіховий Спас (фото) - фото 5
Святкове богослужіння у Володимирському соборі. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, у Києво-Печерській лаврі відкрили Дальні печери та освятили памʼятник Мазепі. Дальні печери були зачинені для відвідувачів із початком повномасштабної війни у 2022 році. Протягом тривалого часу святиня перебувала під контролем представників Української православної церкви Московського патріархату.

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Також ми писали, що на консервацію Успенського собору потрібно 26 млн гривень. У цьому випадку роботи завершать до зими. Після завершення консервації фахівці розроблять проєкт повної реставрації Успенського собору, який має повернути пам'ятці її первісний вигляд.

церква Горіховий Спас традиції свята розклад богослужінь
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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