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Воды по колено, на дорогах транспортный коллапс: какой вид имеет Киев после бури

20 июня 2023 20:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Воды по колено, на дорогах транспортный коллапс: какой вид имеет Киев после бури
Из-за ливня в Киеве произошел транспортный коллапс. Скриншот
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня украинскую столицу объяла настоящая буря. В Киеве прошел сильный дождь с грозой, подтопило много улиц.

Об этом массово сообщают Telegram-каналы.

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Отмечается, что местами в Киеве выпал дождь с градом. Также небо было покрыто густыми облаками, прошел сильный ливень.

Из-за ливня в Киеве произошел транспортный коллапс. Скриншот

Как следствие — подтопления подверглись улице Киева, на дорогах образовался транспортный коллапс. У КМВА предупредили, что порывы ветра могут достигать до 10 м/с.

Из-за ливня в Киеве произошел транспортный коллапс. Скриншот

"Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Поэтому энергетики ДТЭК уже работают в усиленном режиме", — отметили в КМВА.

Соцсети "взорвали" видео, на которых видно, что улицы и проезжие части в Киеве превратились прямо в озера.

"Можно уже ловить рыбу", — шутят киевляне.

 

Напомним, ранее мы писали, что синоптики сообщают, что завтра, 21 июня, по всей территории Украины ожидается снижение температуры. Возможны грозы и даже град.

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