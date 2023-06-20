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Води по коліна, на дорогах транспортний колапс: який вигляд має Київ після бурі

20 червня 2023 20:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Води по коліна, на дорогах транспортний колапс: який вигляд має Київ після бурі
Через зливу в Києві стався транспортний колапс. Скриншот
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні українську столицю охопила справжня буря. У Києві пройшов сильний дощ з грозою, підтопило багато вулиць.

Про це масово повідомляють Telegram-канали.

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Зазначається, що місцями в Києві випав дощ із градом. Також небо було вкрите густими хмарами, пройшов сильний ливень.

Через зливу у Києві стався транспортний колапс. Скриншот

Як наслідок — підтоплень зазнали вулиці Києва, на дорогах утворився транспортний колапс. У КМВА попередили, що пориви вітру можуть сягати аж до 10 м/с.

Через зливу у Києві стався транспортний колапс. Скриншот

"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Тому енергетики ДТЕК вже працюють у посиленому режимі", — зазначили в КМВА.

Соцмережі "вибухнули" відео, на яких видно, що вулиці та проїжджі частини у Києві перетворились просто на озера.

"Можна вже ловити рибу", — жартують кияни.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, синоптики повідомляють, що завтра, 21 червня, по всій території України очікується зниження температури. Очікуються грози та навіть град.

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