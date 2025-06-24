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Главная Киев Водитель из Киевщины получил приговор за подкуп патрульных

Водитель из Киевщины получил приговор за подкуп патрульных

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 08:32
Дарницкий суд осудил мужчину за попытку дать взятку полиции
Водитель авто. Фото иллюстративное: Pexels
Ключові моменти Мужчина навеселе хотел подкупить полицию

Дарницкий районный суд города Киева приговорил жителя Киевской области к двум годам лишения свободы за попытку дать взятку патрульным полицейским. Выяснилось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения предложил правоохранителям 5 тысяч гривен, чтобы те не составляли на него админпротокол.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Мужчина навеселе хотел подкупить полицию

Инцидент произошел в сентябре 2024 года на проспекте Бажана в столице. Патрульные остановили автомобиль, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения. Во время общения с полицейскими водитель попытался избежать ответственности, предложив им денежную "благодарность" в размере 5000 гривен. Правоохранители отказались от взятки и вызвали следственно-оперативную группу.

Дело рассматривали по части первой статьи 369 Уголовного кодекса Украины — предложение неправомерной выгоды должностному лицу. Примечательно, что уже во время судебного процесса обвиняемый был задержан за еще одно преступление — разбой на территории Киевской области.

В конце концов, суд признал мужчину виновным в попытке подкупа правоохранителей и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве завершилось рассмотрение дела об убийстве сына нардепа.

Также в Харькове судили мужчину, который напал на бригаду скорой помощи.

Киев суд взятка полиция судебные решения водитель
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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