Дарницкий суд осудил мужчину за попытку дать взятку полиции

Водитель авто. Фото иллюстративное: Pexels

Дарницкий районный суд города Киева приговорил жителя Киевской области к двум годам лишения свободы за попытку дать взятку патрульным полицейским. Выяснилось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения предложил правоохранителям 5 тысяч гривен, чтобы те не составляли на него админпротокол.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Инцидент произошел в сентябре 2024 года на проспекте Бажана в столице. Патрульные остановили автомобиль, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения. Во время общения с полицейскими водитель попытался избежать ответственности, предложив им денежную "благодарность" в размере 5000 гривен. Правоохранители отказались от взятки и вызвали следственно-оперативную группу.

Дело рассматривали по части первой статьи 369 Уголовного кодекса Украины — предложение неправомерной выгоды должностному лицу. Примечательно, что уже во время судебного процесса обвиняемый был задержан за еще одно преступление — разбой на территории Киевской области.

В конце концов, суд признал мужчину виновным в попытке подкупа правоохранителей и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве завершилось рассмотрение дела об убийстве сына нардепа.

Также в Харькове судили мужчину, который напал на бригаду скорой помощи.