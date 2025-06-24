Дарницький суд засудив чоловіка за спробу дати хабара поліції

Водій авто. Фото ілюстративне: Pexels

Дарницький районний суд міста Києва засудив мешканця Київської області до двох років позбавлення волі за спробу дати хабара патрульним поліцейським. З'ясувалося, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння запропонував правоохоронцям 5 тисяч гривень, аби ті не складали на нього адмінпротокол.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Інцидент стався у вересні 2024 року на проспекті Бажана у столиці. Патрульні зупинили автомобіль, водій якого мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Під час спілкування із поліцейськими кермувальник спробував уникнути відповідальності, запропонувавши їм грошову "вдячність" у розмірі 5000 гривень. Правоохоронці відмовились від хабара та викликали слідчо-оперативну групу.

Справу розглядали за частиною першою статті 369 Кримінального кодексу України — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Примітно, що вже під час судового процесу обвинувачений був затриманий за ще один злочин — розбій на території Київщини.

Зрештою, суд визнав чоловіка винним у спробі підкупу правоохоронців і призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

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