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Головна Київ Водій із Київщини отримав вирок за спробу підкупу патрульних

Водій із Київщини отримав вирок за спробу підкупу патрульних

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Дата публікації: 24 червня 2025 08:32
Дарницький суд засудив чоловіка за спробу дати хабара поліції
Водій авто. Фото ілюстративне: Pexels
Ключові моменти Чоловік напідпитку хотів підкупити поліцію

Дарницький районний суд міста Києва засудив мешканця Київської області до двох років позбавлення волі за спробу дати хабара патрульним поліцейським. З'ясувалося, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння запропонував правоохоронцям 5 тисяч гривень, аби ті не складали на нього адмінпротокол.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

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Чоловік напідпитку хотів підкупити поліцію 

Інцидент стався у вересні 2024 року на проспекті Бажана у столиці. Патрульні зупинили автомобіль, водій якого мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Під час спілкування із поліцейськими кермувальник спробував уникнути відповідальності, запропонувавши їм грошову "вдячність" у розмірі 5000 гривень. Правоохоронці відмовились від хабара та викликали слідчо-оперативну групу.

Справу розглядали за частиною першою статті 369 Кримінального кодексу України — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Примітно, що вже під час судового процесу обвинувачений був затриманий за ще один злочин — розбій на території Київщини.

Зрештою, суд визнав чоловіка винним у спробі підкупу правоохоронців і призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві завершився розгляд справи щодо вбивства сина нардепа.

Також у Харкові судили чоловіка, який напав на бригаду швидкої допомоги.

Київ суд хабар поліція судові рішення водій
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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