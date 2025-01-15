Погода в Киеве 16 января — синоптики предупреждают об опасности

Гололедица на дороге. Фото: РБК-Україна

В Киеве и области завтра будет облачная погода. Однако осадков ожидать не стоит. На дорогах возможна гололедица.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в среду, 15 января.

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Весь день в четверг в Киеве и Киевской области будет облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть осмотрительными.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток -2...+3 °C, в Киеве ночью около 0 °C, днем +1...+3 °C.

Прогноз погоды в Киеве на 16 января. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталка Диденко сообщила, что Украину завтра накроет антициклон Beate. Из-за этого существенных осадков не будет, а температура воздуха пойдет вверх.

В четверг, 16 января, в Харькове и Харьковской области будет облачная погода. Синоптики предупреждают водителей и пешеходов о гололедице.