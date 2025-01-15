Погода в Києві 16 січня — синоптики попереджають про небезпеку

Водіям приготуватись — прогноз погоди у Києві на завтра
У Києві та області завтра буде хмарна погода. Однак на опади очікувати не варто. На дорогах можлива ожеледиця.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр в середу, 15 січня.
Погода в Києві 15 січня
Ввесь день у четвер в Києві та Київській області буде хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. На дорогах можлива ожеледиця, тому водіям варто бути обачними.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби -2...+3 °C, у Києві вночі близько 0 °C, вдень +1...+3 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що Україну завтра накриє антициклон Beate. Через це істотних опадів не буде, а температура повітря піде вгору.
В четвер, 16 січня, у Харкові та Харківській області буде хмарна погода. Синоптики попереджають водіїв та пішоходів про ожеледицю.
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