Водителям приготовиться — в КГВА предупреждают об опасности на дорогах

Автомобили едут по снежной дороге через снегопад. Фото: freepik.com

Ухудшение погоды ожидается в Киеве сегодня, 22 ноября. Киевлян и гостей столицы предупреждают о снегопаде и гололедице и призывают быть осторожными на дорогах и тротуарах.

Об опасности сообщает глава КГВА Сергей Попко.

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Отмечается, что в среду, 22 ноября, Киев охватит снег, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Кроме того, в столице также ударит мороз, температура воздуха ночью и днем будет составлять -2...-4 °C.

Таким образом на дорогах станет опасно, ведь может образоваться гололед. Объявлен I уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Призываем водителей не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию. Обращаем особое внимание водителей на движение по эстакадам, мостам и путепроводам — именно на этих местах возникновение гололеда наиболее вероятно", — говорится в сообщении.

Также Попко призывает осторожничать пешеходов на тротуарах.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Киевской ОВА

Напомним, что сегодня во всех областях пойдет мокрый снег, на юге страны ожидаются дожди. В то же время непогода накроет Украину, а дороги будет устилать гололедица. Синоптики призывают быть осмотрительными как водителей, так и пешеходов.