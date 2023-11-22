Водіям приготуватися — у КМВА попереджають про небезпеку на дорогах

Авто їдуть засніженою дорогою через снігопад. Фото: freepik.com

Погіршення погоди очікується в Києві сьогодні, 22 листопада. Киян та гостей столиці попереджають про снігопад та ожеледицю й закликають бути обережними на дорогах та тротуарах.

Про небезпеку повідомляє очільник КМВА Сергій Попко.

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Попередження про небезпечну погоду від КМВА

Зазначається, що в середу, 22 листопада, Київ охопить сніг, віятиме північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с. Крім того, у столиці також вдарить мороз, температура повітря вночі та вдень складатиме -2...-4 °C.

Таким чином на дорогах стане небезпечно, адже може утворитися ожеледиця. Оголошено І рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Закликаємо водіїв не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції. Звертаємо особливу увагу водіїв на рух по естакадах, мостах та шляхопроводах — саме на цих місцях виникнення ожеледиці найбільш ймовірне", — йдеться в повідомленні.

Також Попко закликає бути обережними пішоходів на тротуарах.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Київської ОВА

Нагадаємо, що сьогодні у всіх областях йтиме мокрий сніг, на півдні країни очікуються дощі. Водночас негода накриє Україну, а дороги вистелить ожеледиця. Синоптики закликають бути обачними як водіїв, так і пішоходів.