Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Водителям надо быть осторожными — прогноз погоды в Киеве завтра arrow

Водителям надо быть осторожными — прогноз погоды в Киеве завтра

27 ноября 2024 15:39
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве на завтра 28 ноября от Укргидрометцентра
Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Киеве и области завтра, 28 ноября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют, однако предупредили об опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Киеве и области 28 ноября

В Укргидрометцентре рассказали, что в столичном регионе ночью и утром будет туман.

Прогноз погоды в Киеве 28 ноября
Погода в Киеве 28 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 28 ноября
Прогноз погоды в Украине на 28 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • по области ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С;
  • в Киеве ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.

Предупреждение об опасности

В ГСЧС отметили, что в ближайшее время в Киеве ожидается туман.

"Ночью и утром 28 ноября видимость составит лишь 200-500 м. Объявлен I уровень опасности (желтый)", — говорится в сообщении.

Рекомендации спасателей:

  • по возможности воздержитесь от поездок на автомобиле;
  • если вы за рулем — сбавьте скорость, включите ближний свет фар или противотуманные фары;
  • пешеходам советуем быть особенно осторожными на дорогах и использовать светоотражающие элементы на одежде.
null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине завтра будет влажной. Она предупредила о сильном тумане.

Также погода в Украине на этой неделе будет с низкими показателями температуры. Местами порывы ветра ожидаются до 20 м/с.

погода Киев ГСЧС Укргидрометцентр Киевская область прогноз погоды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:46 Кто использует арестованное имущество подсанкционных каналов

15:39 Водителям надо быть осторожными — прогноз погоды в Киеве завтра

15:25 ВВК задерживает решение — как правильно подать жалобу

15:19 В Одессе появились в продаже живые елки — цены впечатляют

15:12 Обесценение рубля обвалило акции Газпрома до одного доллара

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

14:59 Синоптики предупреждают о холодной погоде на Львовщине завтра

14:50 Оккупанты установили рекорд продвижения в Украине, — Reuters

14:43 У главы райсуда на Одесчине нет квартиры и авто — кто он

Text

14:39 Нардеп назвал преимущества создания рекрутинговых центров

14:36 Укрэнерго сообщило об увеличении потребления электроэнергии

15:46 Кто использует арестованное имущество подсанкционных каналов

15:39 Водителям надо быть осторожными — прогноз погоды в Киеве завтра

15:25 ВВК задерживает решение — как правильно подать жалобу

15:19 В Одессе появились в продаже живые елки — цены впечатляют

15:12 Обесценение рубля обвалило акции Газпрома до одного доллара

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

14:59 Синоптики предупреждают о холодной погоде на Львовщине завтра

14:50 Оккупанты установили рекорд продвижения в Украине, — Reuters

14:43 У главы райсуда на Одесчине нет квартиры и авто — кто он

14:36 Укрэнерго сообщило об увеличении потребления электроэнергии

14:33 В Киеве создадут простор для людей с ментальной инвалидностью

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

Text

14:39 Нардеп назвал преимущества создания рекрутинговых центров

Text

13:44 Коррупция среди ректоров — нардеп заявил о возможных арестах

Text

13:00 США принудят Украину к переговорам с Россией — эфир День.LIVE

Text

12:31 Гончаренко сообщил о катастрофическом количестве бракованных мин

Text

11:11 Проблемы в Южной Корее повлияют на помощь Украине, — нардеп

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

09:17 Киевляне просят отменить остановку транспорта во время тревог

Text

08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:45 Почему в Киеве не хватает водителей общественного транспорта

26 ноября 2024
Text

23:52 В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

Text

22:03 Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК