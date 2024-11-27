Прогноз погоды в Киеве на завтра 28 ноября от Укргидрометцентра

Водителям надо быть осторожными — прогноз погоды в Киеве завтра
Погода в Киеве и области завтра, 28 ноября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют, однако предупредили об опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 28 ноября
В Укргидрометцентре рассказали, что в столичном регионе ночью и утром будет туман.
Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С;
- в Киеве ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.
Предупреждение об опасности
В ГСЧС отметили, что в ближайшее время в Киеве ожидается туман.
"Ночью и утром 28 ноября видимость составит лишь 200-500 м. Объявлен I уровень опасности (желтый)", — говорится в сообщении.
Рекомендации спасателей:
- по возможности воздержитесь от поездок на автомобиле;
- если вы за рулем — сбавьте скорость, включите ближний свет фар или противотуманные фары;
- пешеходам советуем быть особенно осторожными на дорогах и использовать светоотражающие элементы на одежде.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине завтра будет влажной. Она предупредила о сильном тумане.
Также погода в Украине на этой неделе будет с низкими показателями температуры. Местами порывы ветра ожидаются до 20 м/с.
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