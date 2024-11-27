Прогноз погоды в Киеве на завтра 28 ноября от Укргидрометцентра

Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 28 ноября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют, однако предупредили об опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 28 ноября

В Укргидрометцентре рассказали, что в столичном регионе ночью и утром будет туман.

Погода в Киеве 28 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 28 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

по области ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С;

в Киеве ночью -2...0 °С, днем 0...+2 °С.

Предупреждение об опасности

В ГСЧС отметили, что в ближайшее время в Киеве ожидается туман.

"Ночью и утром 28 ноября видимость составит лишь 200-500 м. Объявлен I уровень опасности (желтый)", — говорится в сообщении.

Рекомендации спасателей:

по возможности воздержитесь от поездок на автомобиле;

если вы за рулем — сбавьте скорость, включите ближний свет фар или противотуманные фары;

пешеходам советуем быть особенно осторожными на дорогах и использовать светоотражающие элементы на одежде.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине завтра будет влажной. Она предупредила о сильном тумане.

Также погода в Украине на этой неделе будет с низкими показателями температуры. Местами порывы ветра ожидаются до 20 м/с.