Прогноз погоди в Києві на завтра 28 листопада від Укргідрометцентру

Водіям варто бути обережними — прогноз погоди в Києві завтра
Погода у Києві та області завтра, 28 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують, однак попередили про небезпеку.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода у Києві та області 28 листопада
В Укргідрометцентрі розповіли, що у столичному регіоні вночі та зранку буде туман.
Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі -3...0 °С, вдень 0...+3 °С;
- у Києві вночі -2...0 °С, вдень 0...+2 °С.
Попередження про небезпеку
У ДСНС наголосили, що найближчим часом у Києві очікується туман.
"Вночі та вранці 28 листопада видимість становитиме лише 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий)", — йдеться у повідомленні.
Рекомендації рятувальників:
- за можливості утримайтесь від поїздок автомобілем;
- якщо ви за кермом — зменште швидкість, увімкніть ближнє світло фар або протитуманні фари;
- пішоходам радимо бути особливо обережними на дорогах та використовувати світловідбивальні елементи на одязі.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні завтра буде вологою. Вона попередила про сильний туман.
Також погода в Україні цього тижня буде з низькими показниками температури. Місцями пориви вітру очікуються до 20 м/с.
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