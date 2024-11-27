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Водіям варто бути обережними — прогноз погоди в Києві завтра

27 листопада 2024 15:39
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Києві на завтра 28 листопада від Укргідрометцентру
Туман у Києві. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Києві та області завтра, 28 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують, однак попередили про небезпеку.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Києві та області 28 листопада

В Укргідрометцентрі розповіли, що у столичному регіоні вночі та зранку буде туман.

Прогноз погоди в Києві 28 листопада
Погода в Києві 28 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 28 листопада
Прогноз погоди в Україні на 28 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

  • по області вночі -3...0 °С, вдень 0...+3 °С;
  • у Києві вночі -2...0 °С, вдень 0...+2 °С.

Попередження про небезпеку

У ДСНС наголосили, що найближчим часом у Києві очікується туман. 

"Вночі та вранці 28 листопада видимість становитиме лише 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий)", — йдеться у повідомленні.

Рекомендації рятувальників: 

  • за можливості утримайтесь від поїздок автомобілем;
  • якщо ви за кермом — зменште швидкість, увімкніть ближнє світло фар або протитуманні фари;
  • пішоходам радимо бути особливо обережними на дорогах та використовувати світловідбивальні елементи на одязі.
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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні завтра буде вологою. Вона попередила про сильний туман.

Також погода в Україні цього тижня буде з низькими показниками температури. Місцями пориви вітру очікуються до 20 м/с.

погода Київ ДСНС Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди

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