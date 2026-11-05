Водитель скорой помощи Виктор Ена. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Водитель скорой помощи Виктор Ена заявил, что не работает медиком, несмотря на то, что во время инцидента в Петропавловской Борщаговке был одет в медицинскую форму. Свое появление возле военного объекта он объяснил тем, что ранее видел, как из здания выводили четырех человек.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Что Ена рассказал о своём приезде к военному объекту

По словам Ены, он пытался связаться с полицией и Военной службой правопорядка. Во время разговора с правоохранителями мужчина сообщил, что внутри помещения находятся военнослужащие, которых он считал пленными.

В то же время Ена не стал отвечать на вопрос о том, приезжал ли он ранее осматривать военный объект. Именно об этой предварительной поездке во время судебного заседания упоминал прокурор. Также мужчина не рассказал, как долго сотрудничает с Валентиной Молодой.

Кроме того, водитель скорой помощи отрицал, что видел человека, бросавшего яйца в сторону военнослужащих "Азова". В конце разговора он извинился перед представителями Вооружённых сил Украины, в частности бойцами этого подразделения:

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"Я приношу извинения Вооруженным силам Украины, особенно подразделению "Азов", за некоторые неудобства. Видит Бог, мы не хотели такого".

Как сообщали Новини.LIVE, суд избрал водителю скорой помощи Виктору Ене меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога. Он будет находиться в СИЗО до 3 января 2027 года включительно.

Как сообщали Новини.LIVE, по версии следствия, водитель скорой помощи Виктор Ена с помощью мобильного телефона фотографировал расположение военного объекта Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке и прилегающую территорию. К этому, по данным прокурора, были причастны три человека, действовавшие по предварительному сговору.