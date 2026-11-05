Водій швидкої Віктор Єна. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Водій швидкої допомоги Віктор Єна заявив, що не працює медиком, попри те, що під час інциденту в Петропавлівській Борщагівці був одягнений у медичну форму. Свою появу біля військового об’єкта він пояснив тим, що раніше бачив, як із будівлі забирали чотирьох людей.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Що Єна розповів про свій приїзд до військового об’єкта

За словами Єни, він намагався зв’язатися з поліцією та Військовою службою правопорядку. Під час розмови з правоохоронцями чоловік повідомив, що всередині приміщення перебувають військовослужбовці, яких він вважав полоненими.

Водночас Єна не став відповідати на запитання про те, чи приїжджав раніше оглядати військовий об’єкт. Саме про таку попередню поїздку під час судового засідання згадував прокурор. Також чоловік не розповів, як довго співпрацює з Валентиною Молодою.

Крім того, водій швидкої заперечив, що бачив людину, яка кидала яйця в бік військовослужбовців "Азову". Наприкінці розмови він перепросив у представників Збройних сил України, зокрема бійців цього підрозділу:

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"Я перепрошую у Збройних сил України, особливо у підрозділу "Азов", за деякі незручності. Бачить Бог, ми не хотіли такого".

Як повідомляли Новини.LIVE, суд обрав водієві швидкої допомоги Віктору Єні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Він перебуватиме в СІЗО до 3 січня 2027 року включно.

Як повідомляли Новини.LIVE, за версією слідства, водій швидкої Віктор Єна за допомогою мобільного телефону фотографував розташування військового об’єкта Національної гвардії в Петропавлівській Борщагівці та прилеглу територію. До цього, за даними прокурора, були причетні троє осіб, які діяли за попередньою змовою.