Погода в Киеве завтра - прогноз от Укргидрометцентра

Люди гуляют по городу под снегом. Фото: Вечерний Киев

Во вторник, 8 апреля, синоптики прогнозируют на дорогах гололедицу. Днем ожидается мокрый снег, а ночью — заморозки.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Итак, по прогнозам Укргидрометцентра, по территории Киевской области и Киева 8 апреля будет облачно, однако с прояснениями. Ночью значительных осадков не предвидится. Зато днем пройдет небольшой мокрый снег.

В Укргидрометцентре отметили, что на дорогах 8 апреля ожидается местами гололедица — поэтому водителям и пешеходам необходимо быть осторожными. Ветер во вторник будет северо-западный, в пределах 7-12 м/с.

Пробки на дорогах из-за снега. Фото: Вечерний Киев

В Киевской области ночью 8 апреля прогнозируют заморозки, температура воздуха ночью — 0...+5 °C. Днем будет не теплее — +1...+4 °C.

В столице 8 апреля также будут заморозки, температура воздуха — 0...+2 °C. Днем сильного тепла ожидать не стоит — температура будет +1...+3 °C.

Кроме того, в Укргидрометцентре напомнили, что сейчас действует предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях. Погодные условия могут привести к повреждению деревьев и растений, которые рано цветут.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре сообщали о погоде в Украине на 8 апреля. Следовательно, в некоторых регионах во вторник снова ожидается мокрый снег.

Также синоптики предупреждали, что в течение недели в Украине будет холодно. Периодически прогнозируются осадки в виде дождя и снега.