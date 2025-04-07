Погода у Києві завтра — прогноз від Укргідрометцентру

Люди гуляють містом під снігом. Фото: Вечірній Київ

У вівторок, 8 квітня, синоптики прогнозують на дорогах ожеледицю. Вдень очікується мокрий сніг, а вночі — заморозки.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Отже, за прогнозами Укргідрометцентру, по території Київської області та Києва 8 квітня буде хмарно, проте з проясненнями. Уночі значних опадів не передбачається. Натомість вдень пройде невеликий мокрий сніг

В Укргідрометцентрі наголосили, що на дорогах 8 квітня очікується місцями ожеледиця — відтак водіям та пішоходам необхідно бути обережними. Вітер у вівторок буде північно-західний, в межах 7-12 м/с.

Затори на дорогах через сніг. Фото: Вечірній Київ

У Київській області вночі 8 квітня прогнозують заморозки, температура повітря вночі — 0...+5 °C. Вдень буде не тепліше — +1...+4 °C.

У столиці 8 квітня також будуть заморозки, температура повітря — 0...+2 °C. Вдень сильного тепла очікувати не варто — температура буде +1...+3 °C.

Крім того, в Укргідрометцентрі нагадали, що наразі діє попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Погодні умови можуть призвести до пошкодження дерев і рослин, що рано квітнуть.



Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Нагадаємо, що раніше в Укргідрометцентрі повідомляли про погоду в Україні на 8 квітня. Відтак, у деяких регіонах у вівторок знову очікується мокрий сніг.

Також синоптики попереджали, що протягом тижня в Україні буде холодно. Періодично прогнозуються опади у вигляді дощу та снігу.