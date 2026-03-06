Боец сбежал со службы и поджег кофейню — его будут судить

Военнослужащий ответит перед судом за СОЧ и поджог кофейни
В сентябре прошлого года на улице Братиславской в Деснянском районе Киева горела кофейня. Ее поджег 39-летний киевлянин, который находился в СОЧ. Нарушителя будут судить.
Об этом 4 марта сообщили Главного управлении Нацполиции в городе Киеве, передает Новини.LIVE.
Детали дела
Ночью фигурант подошел к заведению, камнем разбил витрину и забросил в помещение бутылку с горючей смесью. В результате поджога получили повреждения внутренняя отделка и имущество.
Свои действия мужчина объяснил желанием отомстить. Накануне сожительница пожаловалась ему, что поссорилась с арендатором кофейни. Сначала военный пошел к предпринимателю домой — когда же не застал его там, решил поджечь имущество в заведении.
Какое наказание грозит поджигателю
За умышленное повреждение имущества путем поджога обвиняемому грозит до десяти лет тюрьмы. Досудебное расследование завершили. Дело направили в суд.
