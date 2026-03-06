Видео
Главная Киев Военнослужащий ответит перед судом за СОЧ и поджог кофейни

Военнослужащий ответит перед судом за СОЧ и поджог кофейни

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 00:33
Боец сбежал со службы и поджег кофейню — его будут судить
Военный, которого будут судить за СОЧ и поджог. Фото: Нацполиция Украины

В сентябре прошлого года на улице Братиславской в Деснянском районе Киева горела кофейня. Ее поджег 39-летний киевлянин, который находился в СОЧ. Нарушителя будут судить.

Об этом 4 марта сообщили Главного управлении Нацполиции в городе Киеве, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Ночью фигурант подошел к заведению, камнем разбил витрину и забросил в помещение бутылку с горючей смесью. В результате поджога получили повреждения внутренняя отделка и имущество.

Кофейня после поджога
Кофейня, которые поджег обвиняемый. Фото: Нацполиция Украины

Свои действия мужчина объяснил желанием отомстить. Накануне сожительница пожаловалась ему, что поссорилась с арендатором кофейни. Сначала военный пошел к предпринимателю домой — когда же не застал его там, решил поджечь имущество в заведении.

Какое наказание грозит поджигателю

За умышленное повреждение имущества путем поджога обвиняемому грозит до десяти лет тюрьмы. Досудебное расследование завершили. Дело направили в суд.

Ранее стало известно, что в Одесской области будут судить бывшую руководительницу образовательного отдела Черноморского городского совета. Женщина трудоустраивала в свое ведомство фиктивных работников и получала их зарплаты, чем нанесла бюджету ущерб на 230 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что в Чернигове боец сбежал из воинской части и угрожал подорвать здание ТЦК. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

суд армия поджог военнослужащие СОЧ
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
