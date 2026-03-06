Військовий утік зі служби та підпалив кав'ярню — відповість перед судом

Військовий, якого судитимуть за СЗЧ і підпал. Фото: Нацполіція України

У вересні минулого року 39-річний киянин, який перебував у СЗЧ, підпалив кав'ярню на вулиці Братиславській у Деснянському районі столиці. Порушника судитимуть.

Про це 4 березня повідомили Головного управлінні Нацполіції в місті Києві, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Уночі фігурант підійшов до закладу, каменем розбив вітрину та закинув у приміщення пляшку з горючою сумішшю. Унаслідок підпалу зазнали пошкоджень внутрішнє оздоблення та майно.

Кав'ярня, які підпалив обвинувачений. Фото: Нацполіція України

Свої дії чоловік пояснив бажанням помститися. Напередодні співмешканка поскаржилася йому, що посварилася з орендарем кав'ярні. Спочатку військовий пішов до підприємця додому – коли ж не застав його там, вирішив підпалити майно в закладі.

Яке покарання загрожує підпалювачу

За умисне пошкодження майна шляхом підпалу обвинуваченому загрожує до десяти років в'язниці. Досудове розслідування завершили. Справу скерували до суду.

