Україна
Київ Військового судитимуть за СЗЧ і підпал кав'ярні

Військового судитимуть за СЗЧ і підпал кав'ярні

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 00:33
Військовий утік зі служби та підпалив кав'ярню — відповість перед судом
Військовий, якого судитимуть за СЗЧ і підпал. Фото: Нацполіція України

У вересні минулого року 39-річний киянин, який перебував у СЗЧ, підпалив кав'ярню на вулиці Братиславській у Деснянському районі столиці. Порушника судитимуть. 

Про це 4 березня повідомили Головного управлінні Нацполіції в місті Києві, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

Уночі фігурант підійшов до закладу, каменем розбив вітрину та закинув у приміщення пляшку з горючою сумішшю. Унаслідок підпалу зазнали пошкоджень внутрішнє оздоблення та майно. 

Кав'ярня після підпалу
Кав'ярня, які підпалив обвинувачений. Фото: Нацполіція України

Свої дії чоловік пояснив бажанням помститися. Напередодні співмешканка поскаржилася йому, що посварилася з орендарем кав'ярні. Спочатку військовий пішов до підприємця додому – коли ж не застав його там, вирішив підпалити майно в закладі. 

Яке покарання загрожує підпалювачу 

За умисне пошкодження майна шляхом підпалу обвинуваченому загрожує до десяти років в'язниці. Досудове розслідування завершили. Справу скерували до суду.

Раніше стало відомо, що на Одещині судитимуть колишню керівницю освітнього відділу Чорноморської міської ради. Жінка працевлаштовувала до свого відомства фіктивних працівників і отримувала їхні зарплати, чим завдала бюджету збитків на 230 тисяч гривень. 

Також ми повідомляли, що в Чернігові боєць утік із військової частини та погрожував підірвати будівлю ТЦК. Його засудили до п'яти років позбавлення волі.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
