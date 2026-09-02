Военный эксперт предсказал сроки окончания атак на Киев

Последствия падения дрона на многоэтажный дом в Киеве. Фото: ГСЧС

Регулярный дневной террор в украинской столице со стороны российских войск с помощью беспилотников должен полностью прекратиться уже через две или три недели. Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что заставить врага отказаться от изнурительной тактики постоянных налетов можно только благодаря жестким мерам. Для этого Силам обороны необходимо применить симметричные ответные меры по объектам на территории врага.

Об этом аналитик сообщил в эфире программы Ранок.LIVE.

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Условия для прекращения российских налетов

Военный аналитик Алексей Гетьман убежден, что только зеркальный ответ способен остановить постоянное напряжение в воздушном пространстве над Киевом.

"Будут наши мощные ответные действия. Тогда желание что-либо предпринимать против нас исчезнет. К тому же четыре новейших антидроновых средства уже прошли испытания и вскоре начнут сбивать большое количество реактивных вражеских дронов так же, как сейчас сбивают нереактивные", — заявил Алексей Гетьман.

По его словам, когда Силы обороны продемонстрируют аналогичные по масштабу последствия разрушений инфраструктуры в РФ, у российского командования исчезнет желание продолжать ежедневные запуски ударных дронов по Киеву.

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