Військовий експерт спрогнозував терміни закінчення атак на Київ

Наслідки влучання дрона у багатоповерхівку у Києві. Фото: ДСНС

Регулярний денний терор української столиці з боку російських військ за допомогою безпілотників має повністю закінчитися вже за два чи три тижні. Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що змусити ворога відмовитися від виснажливої тактики постійних нальотів можна лише завдяки жорстким крокам. Для цього Силам оборони необхідно застосувати симетричні дії у відповідь по об'єктах на території ворога.

Про це аналітик повідомив у ефірі Ранок.LIVE.

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Умови для припинення російських нальотів

Військовий аналітик Олексій Гетьман переконаний, що тільки дзеркальна відповідь здатна зупинити постійне напруження у повітряному просторі над Києвом.

"Будуть наші потужні дії у відповідь. Тоді бажання робити по нам щось зникне. До того ж чотири новітніх антидронових засоби вже пройшли випробування і вже скоро будуть збивати велику кількість реактиіних ворожих дронів так само, як зараз збивають нереактивні", — заявив Олексій Гетьман.

За його словами, коли Сили оборони продемонструють аналогічні за масштабом наслідки руйнувань інфраструктури в РФ, у російського командування зникне бажання продовжувати щоденні запуски ударних дронів по Києву.

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Також ми писали, що під час російської атаки на Бориспіль було серйозно понівечено п'ятиповерхівку та знищено цивільні автомобілі. Також постраждали мирні жителі, яким довелося сокирами вибивати заклинені вибухом двері, щоб урятуватися з палаючого будинку.