Вокзалы в Киеве неудобны для маломобильного населения

Железнодорожный вокзал в Киеве. Фото: Новости.LIVE

Укрзализныця при поддержке международных партнеров инвестирует более 400 миллионов гривен в реконструкцию второй платформы центрального вокзала Киева, чтобы сделать ее доступной для каждого. Пока продолжаются сложные инженерные работы по обустройству лифтов и эскалаторов, люди с инвалидностью и пассажиры после травм уже жалуются на критическую нехватку подъемников и сложность в ориентировании в пространстве вокзала.

Об этом говорится в сюжете журналистки Новини.LIVE программы "Київський час".

Вокзалы в Киеве не оборудованы должным образом для безбарьерности

До 2027 года на Центральном железнодорожном вокзале Киева должна появиться первая в Украине безбарьерная платформа, которая будет соответствовать современным стандартам инклюзивности. Проект, который реализуется на втором перроне, предусматривает не только поднятие уровня самой платформы для удобной посадки в вагоны, но и установку новых эскалаторов и лифтов. Эта инициатива является частью более широкой стратегии "Безбарьерная железная дорога", призванной системно обновить вокзальную инфраструктуру по всей стране.

На сегодня ситуация на вокзале остается сложной: журналисты и пассажиры сравнивают передвижение по станции с полосой препятствий. Наибольшими проблемами являются отсутствие звуковых сигналов для ориентирования и ограниченное количество лифтов.

Хотя на Южном вокзале есть пандус, а в здании обустроены специальные уборные и отметки, добраться непосредственно к поездам маломобильным группам населения мешают высокие лестницы и крутые наклоны имеющихся подъемов.

Пассажиры делятся собственным негативным опытом: "Я сама инвалид третьей группы. Мне трудно разбираться. Телефон, колея, туда беги, спокойно до меня не дойдет, потому что я после инсульта. Это мне трудно. Спросить где я не знаю, куда даже идти".

Другие подтверждают, что многие объекты в городе и на вокзале имеют слишком крутой угол наклона, из-за чего просто невозможно по ним проехать.

Проектный менеджер программы "Безбарьерная железная дорога" Полад Халилов объясняет, что модернизация — это длительный и технически сложный процесс. По его словам, работы на второй платформе являются продолжением первого этапа, завершенного в 2023 году, когда лифтами оборудовали первый перрон.

"Это не просто залить большой объем бетоном, а это перестройка коммуникаций, перестройка смотровых ниш для работников, для осмотра подвижного состава", — отмечает Халилов.

Он добавляет, что железной дороге приходится расставлять приоритеты, ведь есть вокзалы, где отсутствует даже базовый доступ к самому зданию.

"В рамках самого вокзала Киева такие разумные приспособления мы стараемся обеспечивать с каждым годом, при наличии соответствующего финансирования, конечно. Но мы понимаем, что, к сожалению, сразу нельзя перепрыгнуть голову и сделать полностью всю инфраструктуру безбарьерной", — заключает менеджер.

Стоимость реконструкции только одной такой платформы превышает 400 миллионов гривен. Деньги на инклюзивное обновление удалось привлечь благодаря сотрудничеству с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Несмотря на значительную цену, в "Укрзализныце" отмечают, что безбарьерность является стратегической инвестицией в развитие государства, которая должна стать стандартом для всей сети железнодорожного сообщения.

