Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Вокзали у Києві незручні для маломобільного населення

Вокзали у Києві незручні для маломобільного населення

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 11:12
Вокзали у Києві незручні для маломобільного населення
Залізничний вокзал у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укрзалізниця за підтримки міжнародних партнерів інвестує понад 400 мільйонів гривень у реконструкцію другої платформи центрального вокзалу Києва, щоб зробити її доступною для кожного. Поки тривають складні інженерні роботи з облаштування ліфтів та ескалаторів, люди з інвалідністю та пасажири після травм уже скаржаться на критичну нестачу підйомників і складність в орієнтуванні в просторі вокзалу.

Про це йдеться в сюжеті журналістки Новини.LIVE програми "Київський час".

Вокзали у Києві не обладнані належним чином для безбар'єрності

До 2027 року на Центральному залізничному вокзалі Києва має з'явитися перша в Україні безбар'єрна платформа, яка відповідатиме сучасним стандартам інклюзивності. Проєкт, що реалізується на другому пероні, передбачає не лише підняття рівня самої платформи для зручної посадки у вагони, а й встановлення нових ескалаторів та ліфтів. Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії "Безбар'єрна залізниця", покликаної системно оновити вокзальну інфраструктуру по всій країні.

На сьогодні ситуація на вокзалі залишається складною: журналісти та пасажири порівнюють пересування станцією зі смугою перешкод. Найбільшими проблемами є відсутність звукових сигналів для орієнтування та обмежена кількість ліфтів.

Хоча на Південному вокзалі є пандус, а в будівлі облаштовані спеціальні вбиральні та позначки, дістатися безпосередньо до потягів маломобільним групам населення заважають високі сходи та круті нахили наявних підйомів.

Читайте також:

Пасажири діляться власним негативним досвідом: "Я сама інвалід третьої групи. Мені важко розбиратися. Телефон, колія, туди біжи, спокійно до мене не дійде, бо я після інсульту. Це мені важко. Спитати де я не знаю, куди навіть йти".

Інші підтверджують, що багато об'єктів у місті та на вокзалі мають занадто крутий кут нахилу, через що просто неможливо по них проїхати.

Проєктний менеджер програми "Безбар'єрна залізниця" Полад Халілов пояснює, що модернізація — це тривалий і технічно складний процес. За його словами, роботи на другій платформі є продовженням першого етапу, завершеного у 2023 році, коли ліфтами обладнали перший перон.

"Це не просто залити великий обсяг бетоном, а це перелаштування комунікацій, перелаштування оглядових ніш для працівників, для огляду рухомого складу", — зазначає Халілов.

Він додає, що залізниці доводиться розставляти пріоритети, адже є вокзали, де відсутній навіть базовий доступ до самої будівлі.

"В рамках самого вокзалу Києва такі розумні пристосування ми намагаємося забезпечувати з кожним роком, при наявності відповідного фінансування, звісно. Але ми розуміємо, що, на жаль, одразу не можна перестрибнути голову і зробити повністю всю інфраструктуру безбар'єрною", — підсумовує менеджер.

Вартість реконструкції лише однієї такої платформи перевищує 400 мільйонів гривень. Гроші на інклюзивне оновлення вдалося залучити завдяки співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Попри значну ціну, в "Укрзалізниці" наголошують, що безбар'єрність є стратегічною інвестицією в розвиток держави, яка має стати стандартом для всієї мережі залізничного сполучення.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у Києві підрахували реальну вартість проїзду на метро. Виявилось, що ціна на користування столичним метрополітеном нині має становити щонайменше 64 гривні.

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов заявив, що у цю вартість могли бути закладені витрати на будівництво нових станцій метро в Києві.

Також у Києві затвердили Програму технічного розвитку київського метрополітену на 2026 рік. Вона охопить як будівництво нових об'єктів, так і перебудову існуючих.

Київ Укрзалізниця інвалідність вокзали
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації