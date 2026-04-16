Вокзали у Києві незручні для маломобільного населення

Залізничний вокзал у Києві.

Укрзалізниця за підтримки міжнародних партнерів інвестує понад 400 мільйонів гривень у реконструкцію другої платформи центрального вокзалу Києва, щоб зробити її доступною для кожного. Поки тривають складні інженерні роботи з облаштування ліфтів та ескалаторів, люди з інвалідністю та пасажири після травм уже скаржаться на критичну нестачу підйомників і складність в орієнтуванні в просторі вокзалу.

Вокзали у Києві не обладнані належним чином для безбар'єрності

До 2027 року на Центральному залізничному вокзалі Києва має з'явитися перша в Україні безбар'єрна платформа, яка відповідатиме сучасним стандартам інклюзивності. Проєкт, що реалізується на другому пероні, передбачає не лише підняття рівня самої платформи для зручної посадки у вагони, а й встановлення нових ескалаторів та ліфтів. Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії "Безбар'єрна залізниця", покликаної системно оновити вокзальну інфраструктуру по всій країні.

На сьогодні ситуація на вокзалі залишається складною: журналісти та пасажири порівнюють пересування станцією зі смугою перешкод. Найбільшими проблемами є відсутність звукових сигналів для орієнтування та обмежена кількість ліфтів.

Хоча на Південному вокзалі є пандус, а в будівлі облаштовані спеціальні вбиральні та позначки, дістатися безпосередньо до потягів маломобільним групам населення заважають високі сходи та круті нахили наявних підйомів.

Пасажири діляться власним негативним досвідом: "Я сама інвалід третьої групи. Мені важко розбиратися. Телефон, колія, туди біжи, спокійно до мене не дійде, бо я після інсульту. Це мені важко. Спитати де я не знаю, куди навіть йти".

Інші підтверджують, що багато об'єктів у місті та на вокзалі мають занадто крутий кут нахилу, через що просто неможливо по них проїхати.

Проєктний менеджер програми "Безбар'єрна залізниця" Полад Халілов пояснює, що модернізація — це тривалий і технічно складний процес. За його словами, роботи на другій платформі є продовженням першого етапу, завершеного у 2023 році, коли ліфтами обладнали перший перон.

"Це не просто залити великий обсяг бетоном, а це перелаштування комунікацій, перелаштування оглядових ніш для працівників, для огляду рухомого складу", — зазначає Халілов.

Він додає, що залізниці доводиться розставляти пріоритети, адже є вокзали, де відсутній навіть базовий доступ до самої будівлі.

"В рамках самого вокзалу Києва такі розумні пристосування ми намагаємося забезпечувати з кожним роком, при наявності відповідного фінансування, звісно. Але ми розуміємо, що, на жаль, одразу не можна перестрибнути голову і зробити повністю всю інфраструктуру безбар'єрною", — підсумовує менеджер.

Вартість реконструкції лише однієї такої платформи перевищує 400 мільйонів гривень. Гроші на інклюзивне оновлення вдалося залучити завдяки співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Попри значну ціну, в "Укрзалізниці" наголошують, що безбар'єрність є стратегічною інвестицією в розвиток держави, яка має стати стандартом для всієї мережі залізничного сполучення.

