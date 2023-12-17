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Волонтер Мила Потапова рассказала, почему украинцы стали меньше донатить

17 декабря 2023 13:32
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Волонтер Мила Потапова рассказала, почему украинцы стали меньше донатить
Волонтер фонда Save Ukraine Life Мила Потапова. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине люди уже устали от войны и от помощи друг другу. В связи с этим, волонтерам приходится креативить, чтобы реализовать сборы.

Об этом сообщила волонтер Save Ukraine Life Мила Потапова в эфире "Київ, що тримається", передает ТиКиїв.

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Почему украинцы стали меньше донатить

По словам Потаповой, в настоящее время люди проявляют невероятную креативность и изобретательность, чтобы реализовать сборы. Создаются различные видеоролики, шоу, стримы. 

"Психологически люди, конечно, устали. Прошло уже достаточно времени, и все адаптировались. Все поняли, что даже во время войны у каждого остаются свои потребности, желания и цели. Поэтому наш фокус уже не нацелен исключительно на помощь, что совершенно нормально", — говорит Мила Потапова.

При этом волонтер уточнила, что люди действительно чувствуют усталость, но они приспособились к обстоятельствам. Потапова указала, что для украинцев, как нации, это возможность стать сильнее, мудрее и выработать новые привычки. 

"В других странах волонтерство и помощь другим это норма, а у нас это только начинает развиваться. Люди привыкают к этому, хотя для некоторых это все еще непонятно. Этот процесс мы сейчас проходим. Ускорить его, как мне кажется, не получится. Нам просто нужно пережить эти этапы", — добавила она.

Напомним, что новой гостей  проекта "Київ, що тримається" на "ТиКиїв" стала Мила Потапова. Волонтер фонда Save Ukraine Life, основательница кафе и галереи "Ангар", а также продюсер KYIVNESS, рассказала шоумену Никите Добрынину, в частности, о развитии одного из самых популярных ивентов столицы во время полномасштабной войны.

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