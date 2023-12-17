Волонтерка Міла Потапова розповіла, чому українці стали менше донатити

Волонтер фундації Save Ukraine Life Міла Потапова. Фото: скриншот

В Україні люди вже втомилися від війни та допомоги один одному. У зв'язку з цим волонтерам доводиться креативити, щоб реалізувати збори.

Про це повідомила волонтер Save Ukraine Life Міла Потапова в ефірі "Київ, що тримається", передає ТиКиїв.

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За словами Потапової, зараз люди виявляють неймовірну креативність і винахідливість, щоб реалізувати збори. Створюються різноманітні відеоролики, шоу, стрими.

"Психологічно люди, звичайно, втомилися. Пройшло вже достатньо часу, і всі адаптувалися. Всі зрозуміли, що навіть під час війни у кожного залишаються свої потреби, бажання та цілі. Тому наш фокус уже не націлений виключно на допомогу, що абсолютно нормально", — каже Міла Потапова.

При цьому волонтер уточнила, що люди справді відчувають утому, але вони пристосувалися до обставин. Потапова вказала, що для українців, як нації, це можливість стати сильнішою, мудрішою та виробити нові звички.

"В інших країнах волонтерство та допомога іншим — це норма, а в нас це тільки починає розвиватися. Люди звикають до цього, хоча для деяких це все ще незрозуміло. Цей процес ми зараз проходимо. Прискорити його, як на мене, не вийде. Нам просто потрібно пережити ці етапи", — додала вона.

Нагадаємо, що новою гостею проєкту "Київ, що тримається" на "ТиКиїв" стала Міла Потапова. Волонтерка фонду Save Ukraine Life, засновниця кафе та галереї "Ангар", а також продюсерка KYIVNESS, розповіла шоумену Нікіті Добриніну, зокрема, про розвиток одного з найпопулярніших івентів столиці під час повномасштабної війни.