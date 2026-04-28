Вооруженный киевлянин терроризировал прохожих на бульваре Верховной Рады

Задержанный подозреваемый. Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве задержали 31-летнего мужчину, который в состоянии сильного алкогольного опьянения разгуливал по бульвару Верховной Рады с пистолетом. Нарушитель не только демонстрировал оружие прохожим, но и агрессивно реагировал на замечания, перезаряжая пистолет и направляя его в сторону людей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП г. Киева, передает Новини.LIVE.

Прохожие сообщили, что вблизи бульвара Верховной Рады находится неадекватный мужчина с оружием в руках. Первой опасного нарушителя заметила женщина: увидев в руках киевлянина пистолет, она испугалась и обратилась за помощью к группе мужчин, которые были рядом.

Попытки успокоить правонарушителя только обострили ситуацию. 31-летний мужчина, который находился в состоянии сильного опьянения, начал вести себя крайне агрессивно. Он нецензурно ругался, демонстративно перезаряжал оружие и направлял его на людей, которые пытались сделать ему замечание.

Пистолет, который изъяли у правонарушителя. Фото: Нацполиция Украины

Прибыв на место, правоохранители задержали фигуранта. Проверка на приборе "Драгер" зафиксировала критический уровень опьянения на уровне 2,26 промилле. В ходе осмотра у мужчины изъяли пневматический пистолет, который стал орудием запугивания жителей района.

"Дознаватели сообщили задержанному о подозрении по статье о хулиганстве, сопровождающемся особой дерзостью. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Полиция в очередной раз напоминает, что подобные выходки, даже с использованием пневматического оружия, расцениваются как грубое нарушение общественного порядка и влекут за собой уголовную ответственность.

