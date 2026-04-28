Озброєний киянин тероризував перехожих на бульварі Верховної Ради

Затриманий підозрюваний. Фото: Національна поліція України

У Києві затримали 31-річного чоловіка, який у стані сильного алкогольного сп'яніння розгулював бульваром Верховної Ради з пістолетом. Порушник не лише демонстрував зброю перехожим, а й агресивно реагував на зауваження, перезаряджаючи пістолет та направляючи його в бік людей.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП м. Києва, передає Новини.LIVE.

У Києві п'яний чоловік погрожував пістолетом перехожим

Перехожі повідомили, що поблизу бульвару Верховної Ради перебуває неадекватний чоловік зі зброєю в руках. Першою небезпечного порушника помітила жінка: побачивши в руках киянина пістолет, вона злякалася та звернулася по допомогу до групи чоловіків, що були поруч.

Спроби заспокоїти правопорушника лише загострили ситуацію. 31-річний чоловік, який перебував у стані сильного сп'яніння, почав поводитися вкрай агресивно. Він нецензурно лаявся, демонстративно перезаряджав зброю та направляв її на людей, що намагалися зробити йому зауваження.

Пістолет, який вилучили у правопорушника. Фото: Нацполіція України

Прибувши на місце, правоохоронці затримали фігуранта. Перевірка на приладі "Драгер" зафіксувала критичний рівень сп'яніння на рівні 2,26 проміле. У ході огляду в чоловіка вилучили пневматичний пістолет, який став знаряддям залякування мешканців району.

"Дізнавачі повідомили затриманому про підозру за статтею про хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі", — йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування. Поліція вкотре нагадує, що подібні витівки, навіть із використанням пневматичної зброї, розцінюються як грубе порушення громадського порядку та тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Новини.LIVE раніше повідомляли, як в Києві, 23 квітня, у Голосіївському районі стався конфлікт всередині ТЦ. Чоловіки влаштували різанину після словесної перепалки.

Також у Києві змінилися правила щодо платного паркування. Водії можуть отримати знижку при купівлі деяких видів абонементів.