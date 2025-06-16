Из-за атаки на Киевщину пострадал мужчина 60 лет и есть разрушения

Спасатель на месте обстрела в Киевской области. Фото: ГСЧС Киевской области

В Киеве после нескольких часов атак российских оккупантов наконец дальше отбой воздушной тревоги. Однако атака врага, к сожалению, не обошлась без жертв и разрушений.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

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Разрушения в результате атаки оккупантов РФ. Фото: ГСЧС Киевской области

Как отмечается, в Обуховском районе ранения получил мужчина 60 лет. У него резаные раны руки и лица. Медицинская помощь оказана на месте.

Кроме того, из-за атаки дронов оккупантов поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

Напомним, сегодня в течение трех часов российские оккупанты атаковали Киевскую область и столицу. Под атаками была восточная, северная и центральная часть Украины.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска в очередной раз атаковали Харьковскую область, повредив и разрушив объекты гражданской инфраструктуры.