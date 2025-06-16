Из-за атаки на Киевщину пострадал мужчина 60 лет и есть разрушения

Враг атаковал Киевщину — какие последствия атаки оккупантов
В Киеве после нескольких часов атак российских оккупантов наконец дальше отбой воздушной тревоги. Однако атака врага, к сожалению, не обошлась без жертв и разрушений.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
Что известно о последствиях атаки РФ
Как отмечается, в Обуховском районе ранения получил мужчина 60 лет. У него резаные раны руки и лица. Медицинская помощь оказана на месте.
Кроме того, из-за атаки дронов оккупантов поврежден частный дом и хозяйственные постройки.
Напомним, сегодня в течение трех часов российские оккупанты атаковали Киевскую область и столицу. Под атаками была восточная, северная и центральная часть Украины.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска в очередной раз атаковали Харьковскую область, повредив и разрушив объекты гражданской инфраструктуры.
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