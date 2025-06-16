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Головна Київ Ворог атакував Київщину — які наслідки атаки окупантів

Ворог атакував Київщину — які наслідки атаки окупантів

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Дата публікації: 16 червня 2025 03:25
Через атаку на Київщину постраждав чоловік 60 років та є руйнування
Рятувальник на місці обстрілу у Київській області. Фото: ДСНС Київщини
Ключові моменти Що відомо про наслідки атаки РФ

У Києві після декількох годин атак російських окупантів нарешті далі відбій повітряної тривоги. Проте атака ворога, на жаль, не обійшлась без жертв та руйнувань.

Про це повідомляє Київська ОВА.

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Руйнування внаслідок атаки окупантів РФ. Фото: ДСНС Київщини

Як зазначається, в Обухівському районі поранення отримав чоловік 60 років. У нього різані рани руки та обличчя. Медична допомога надана на місці.

Крім того, через атаку дронів окупантів пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Нагадаємо, сьогодні протягом трьох годин російські окупанти атакували Київську область та столицю. Під атаками була східна, північна та центральна частина України. 

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська вкотре атакували Харківську область, пошкодивши та зруйнувавши обʼєкти цивільної інфраструктури.

Київ Київська область окупанти дрони війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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