Враг бил по Киевщине дронами и ракетами — что известно о ночной атаке на область

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративный: pxhere.com

Ночью враг атаковал Киевскую область камикадзе и крылатыми ракетами. Тревога продолжалась почти 4 часа, а в настоящее время в области работали силы ПВО.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook в среду, 8 мая.

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Последствия обстрела Киевщины

Продолжительность атаки составляла около 4 часов, во время которых в области были активированы силы противовоздушной обороны. На счастье, в результате обстрела не было зафиксировано никаких повреждений объектов жилищного или критического значения инфраструктуры.

Однако из-за падения обломков были пострадавшие люди. Двое жителей получили многочисленные ранения конечностей и осколочные повреждения тела и были доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Повреждение линий электросетей стало причиной временного отключения электроэнергии в одном из сел. Однако энергетические службы уже работают на возобновление электроснабжения.

По оперативной информации, в результате падения обломков один частный дом и подсобное помещение были разрушены, а еще 14 частных домов и одно авто получили повреждения.

Скриншот сообщения Руслана Кравченко

Напомним, что в результате российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в Броварах произошел пожар. Травмированы два человека, их отправили в больницу.

Также во время воздушной тревоги ночью, 8 мая, Россия снова обстреляла Харьков.