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Ворог бив по Київщині дронами та ракетами — що відомо про нічну атаку на область

8 травня 2024 08:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ворог бив по Київщині дронами та ракетами — що відомо про нічну атаку на область
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: pxhere.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Вночі ворог атакував Київську область дронами камікадзе та крилатими ракетами. Тривога тривала майже 4 години, а цей час в області працювали сили ППО.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook в середу, 8 травня.

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Тривалість атаки становила майже 4 години, під час яких в області були активовані сили протиповітряної оборони. Щастям, внаслідок обстрілу не було зафіксовано жодних пошкоджень об'єктів житлового чи критичного значення інфраструктури.

Однак, через падіння уламків були постраждалі люди. Двоє мешканців отримали численні поранення кінцівок та осколкові ушкодження тіла, і їх було доставлено до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Пошкодження ліній електромереж стало причиною тимчасового відключення електроенергії в одному з сіл. Однак енергетичні служби вже працюють на відновленням електропостачання.

За оперативною інформацією, в результаті падіння уламків один приватний будинок та підсобне приміщення були зруйновані, а ще 14 приватних будинків та одне авто отримали пошкодження.

Ворог бив по Київщині дронами та ракетами — що відомо про нічну атаку на область - фото 1
Скриншот допису Руслана Кравченка

Нагадаємо, що внаслідок російських ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Броварах сталась пожежа. Травмовано двоє людей, їх відправили в лікарню.

Також, під час повітряної тривоги вночі, 8 травня, Росія знову обстріляла Харків

Київська область
обстріли
Київська військова адміністрація
ППО
ракети
дрони

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