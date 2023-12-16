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Враг вернулся к тактике образца мая 2023 года, — в КГВА о ночной атаке на Киев

16 декабря 2023 05:25
обновлено: 05:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Враг вернулся к тактике образца мая 2023 года, — в КГВА о ночной атаке на Киев
"Грады" стреляют в ночное небо. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские оккупанты традиционно атаковали Киев баражирующими боеприпасами "Shahed" в ночь на 16 декабря. Беспилотники атаковали группами, волнами и заходили по разным направлениям.

Об этом сообщает глава КГВА Сергей Попко.

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Так, в КГВА отметили, что это уже шестая воздушная атака с начала декабря. Эти обстрелы напоминают тактику образца мая 2023 года.

"Судя по примененному вооружению, враг словно вернулся к тактике образца мая 2023 года. Тогда р**исты постоянно меняли, комбинировали, дежурили виды и типы средств воздушного поражения. Такой же сценарий киевляне почувствовали в первой половине декабря. Ударные БпЛА, крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков, "Искандеры", "Кинжалы" летят на Киев поочередно, сменяя друг друга", — говорится в сообщении.

Ночью, 16 декабря, россияне запустили беспилотники после трех дней баллистических атак.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены. В результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал", — рассказал Попко.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы КГВА Сергея Попка
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы КГВА Сергея Попка

Напомним, что в Киеве начали раздаваться взрывы около полуночи. Украинские защитники сбивали цели врага.

Также мы писали, что работу ПВО было слышно в Дарницком районе столицы.

Добавим, что мэр Киева Виталий Кличко также сообщал о работе сил ПВО в Подольском районе.

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