Воронка и сожженные павильоны: последствия атаки РФ на Оболони
В Оболонском районе Киева российский удар разрушил местный рынок. На месте атаки образовалась большая воронка, а торговые павильоны сгорели почти дотла.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Александр Саюн.
Российский удар уничтожил рынок в Оболонском районе Киева
После ночной массированной атаки России в Оболонском районе столицы зафиксированы значительные разрушения. Одним из наиболее пострадавших объектов стал местный рынок.
На месте попадания образовалась огромная воронка.
Взрывная волна уничтожила торговые ряды, большинство павильонов выгорело, а прилегающая территория усеяна обломками.
В настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и оценивают масштабы нанесенных разрушений.
Российские войска в ночь на 30 июля нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Киев стал одним из основных направлений атаки.
Предприниматель Николай, чей торговый павильон оказался в эпицентре удара, говорит, что российская атака уничтожила все, что он зарабатывал годами.
"Все, что вы видите, я потерял. Сгорел весь товар, которым торговал. Все, что нажили непосильным трудом, — все потеряли", — поделился мужчина.
Новини.LIVE сообщали, что в результате российского обстрела в Киеве возникли пожары в Оболонском и Святошинском районах. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения. В Оболонском районе огонь охватил торговые павильоны на территории рынка, там также есть пострадавший.
Новини.LIVE писали, что воздушные силы зафиксировали движение ракет в направлении Киева. Около 01:10 в столице раздалась серия мощных взрывов. Также военные зафиксировали ракеты, летевшие в сторону Днепра и Кривого Рога.
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