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Вражеская атака на Киев: где предлагают жить людям поврежденной многоэтажки

30 мая 2023 16:45
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Вражеская атака на Киев 30 мая: помощь жителям многоэтажки в Голосеевском районе
Поврежденная многоэтажка в Голосеевском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Ночью 30 мая россияне совершили массированную атаку на столицу по разным направлениям, в несколько волн. В небе над Киевом уничтожили 20 "шахедов", большинство разрушений вследствие этого потерпел Голосеевский район столицы. Более 20 домов повреждены, а наибольшее разрушение получила многоэтажка.

Людей эвакуировали, в сопровождении правоохранителей их начали поочередно пускать в уцелевшие квартиры. Но из-за выбитых окон, отсутствия света и проверки состояния дома там невозможно остаться ночевать.

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Какую помощь предлагают людям, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал на месте трагедии глава Голосеевской РГА в Киеве Сергей Садовый.

Сергей Садовый
Глава Голосеевской РГА Сергей Садовый. Фото: Новини.LIVE

— Голосеевский район сегодня пострадал больше всего, определите повреждения.

— У нас около 20 домов повреждены — выбиты окна, двери. Но в этом доме повреждения самые большие.

  • Последствия атаки противника в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Последствия атаки противника в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Последствия атаки противника в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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— Сейчас проводится проверка технического состояния дома. Какая помощь от РГА будет жителям?

— Сегодня работает соответствующая служба, которая обследует этот дом и все повреждения. Мы составляем акты и передаем информацию в КГГА. Они прорабатывают и дальше будет идти выделение средств на локализацию повреждений.

— А именно сегодня куда эвакуировали людей?

— Мы работаем с людьми и с руководством ОСМД дома. Мы опросили людей, кому нужна помощь. По соседству здесь Университет пищевых технологий. Мы на прямом контакте с руководством университета, там есть общежития. Мы имеем возможность туда людей переселить, кто изъявит желание.

обстрелы Киева
Люди покидают поврежденный дом в Голосеевском районе. Фото: Новини.LIVE 

— В общем, по району достаточно бомбоубежищ, чтобы люди реагировали на тревогу?

— Есть метро, есть бомбоубежища, есть укрытие. Если я скажу что их достаточно, то я буду не прав. Но мы работаем в этом направлении, ремонтируем бомбоубежища.

— Сегодня произошла 18-я атака на Киев за май. Держимся. Что бы вы хотели людям посоветовать?

— Моя улыбка (улыбнулся. — Ред.) для рашистов, чтобы они знали, что мы держимся. Понятно, что это большая беда. То, что есть повреждения, мы все сделаем и людям поможем. И люди сами сплачиваются. Но пострадали люди, есть погибшие. А когда человек теряет жизнь, то это самое дорогое, что есть. Но мы победим и не забудем, что они с нами делают.

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