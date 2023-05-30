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Ворожа атака на Київ: де пропонують жити людям пошкодженої багатоповерхівки

30 травня 2023 16:45
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ворожа атака на Київ 30 травня: допомога мешканцям багатоповерхівки в Голосіївському районі
Пошкоджена багатоповерхівка в Голосіївському районі Києва. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Вночі 30 травня росіяни здійснили масовану атаку на столицю з різних напрямків, у кілька хвиль. У небі над Києвом знищили 20 "шахедів", більшість руйнувань внаслідок цього зазнав Голосіївський район столиці. Понад 20 будинків пошкоджено, а найбільшого руйнування зазнала багатоповерхівка. 

Людей евакуювали, у супроводі правоохоронців їх почали по черзі пускати у вцілілі квартири. Але через побиті вікна, відсутність світла та перевірки стану будинку там неможливо залишитися ночувати. 

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Яку допомогу пропонують людям, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів на місці трагедії голова Голосіївської РДА в місті Києві Сергій Садовий.

Сергій Садовий
Голова Голосіївської РДА Сергій Садовий. Фото: Новини.LIVE

— Голосіївський район сьогодні постраждав найбільше, окресліть пошкодження. 

— У нас близько 20 будинків пошкоджено — вибиті вікна, двері. Але в цьому будинку пошкодження найбільші.

  • Наслідки ворожої атаки у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ворожої атаки у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ворожої атаки у Києві. Фото: Новини.LIVE
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— Зараз проводиться перевірка технічного стану будинку. Якась допомога від РДА мешканцям буде? 

— Сьогодні працює відповідна служба, яка обстежує цей будинок і всі пошкоджені. Ми складаємо акти і передаємо інформацію до КМДА. Вони опрацьовують і надалі буде йти виділення коштів на локалізацію пошкоджень.

— А саме сьогодні куди евакуювали людей? 

— Ми працюємо з людьми і з керівництвом ОСББ будинку. Ми опитали людей, кому треба допомога. По сусідству тут Університет харчових технологій. Ми на прямому контакті з керівництвом університету, там є гуртожитки. Ми маємо можливість туди людей перестелити, хто виявить бажання. 

обстріли Києва
Люди покидають пошкоджений будинок у Голосіївському районі. Фото: Новини.LIVE

— Загалом по району достатньо бомбосховищ, щоб люди реагували на тривогу?

— Є метро, є бомбосховища, є укриття. Якщо я скажу що їх достатньо, то я буду не правий. Але ми працюємо в цьому напрямку, ремонтуємо бомбосховища. 

— Сьогодні відбулася 18 атака на Київ за травень. Тримаємося. Що б ви хотіли людям порадити? 

— Моя посмішка (усміхнувся. — Ред.) для рашистів, щоб вони знали, що ми тримаємося. Зрозуміло, що це велика біда. Те, що є пошкодження, то ми все зробимо і людям допоможемо. І люди самі гуртується. Але постраждали люди, є загиблі. А коли людина втрачає життя, то це найдорожче, що є. Але ми переможемо і не забудемо те, що вони з нами роблять.

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